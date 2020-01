VTRHOL DO BYTU: Ženy sa pred opilcom ukrývali v kúpeľni

Snina 20. januára (TASR) - Trestné stíhanie vo veci prečinu porušovania domovej slobody vedie polícia v Snine voči 32-ročnému miestnemu obyvateľovi. V sobotu (18.1.) podvečer mal muž posilnený alkoholom neoprávnene vojsť do jedného z bytov. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"V sobotu podvečer v podnapitom stave vošiel do obytného domu na Ulici partizánskej a zaklopal na dvere jedného z bytov. Dvere mu otvorila domáca pani, muž napriek jej nesúhlasu vošiel dnu. Dve ženy, ktoré boli v byte, sa zo strachu pred mužom ukryli do kúpeľne, muž búchal na dvere a vyzýval ženy, aby mu otvorili, že sa chce s nimi porozprávať," dodala hovorkyňa. Nakoľko ženy nereagovali na mužove výzvy a žiadali ho, aby z bytu odišiel, nevítaný hosť podľa polície prešiel do kuchyne, kde si sadol za stôl a zjedol večeru. Muža z bytu podľa hovorkyne vyviedla až policajná hliadka.



"Nezvanému hladnému hosťovi dožadujúcemu sa komunikácie hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody až na dva roky," uzavrela Ligdayová.