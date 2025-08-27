Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Regióny

Skupina Horkýže Slíže organizuje festival Slížovica

.
Na archívnej snímke koncert slovenskej skupiny Horkýže Slíže. Foto: TASR

Festival Slížovica odštartuje detský program malinyJAM, na ktorom sa zabavia nielen deti, ale aj rodičia.

Autor TASR
Nitra 27. augusta (TASR) - Festival Slížovica otvára svoje brány už tento štvrtok 28. augusta, areál Agrokomplexu v Nitre privíta návštevníkov od 11.30 h. Na 13. ročníku Slížovice zahrá česká rocková legenda Kabát, holandská skupina Bazzookas, Vypsaná fixa, Le Payaco, Smola a hrušky, Zoči voči a mnohí ďalší. Usporiadatelia - Horkýže Slíže predvedú nový koncertný program a pre fanúšikov pripravili autogramiádu, tričko k aktuálnemu ročníku aj limitovaný počet pohárov. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.

Festival Slížovica odštartuje detský program malinyJAM, na ktorom sa zabavia nielen deti, ale aj rodičia. V areáli čaká na malých rockerov aj detská zóna - animátorky, skákacie hrady, kreslenie, tetovanie aj súťaže. Nebude chýbať ani stánok rockovej školy, kde si všetci môžu vyskúšať svoje hudobné zručnosti a zahrať si na hudobných nástrojoch.

Organizátori zverejnili kompletný lineup, na Slížovici to roztočia Kabát, Vypsaná fixa, E!E a slovenské kapely ČAD, Le Payaco, Smola a hrušky, Zoči voči, The Crownies či Dr. Zetor. Z Holandska pricestuje ska-rocková kapela Bazzookas so svojím povestným autobusom. Ďalším zahraničným hosťom je George Solonos Band z Cypru.

Na festivale čaká na fanúšikov gastro- aj relax zóna a ďalšie sprievodné akcie. Kulinárske umenie predvedie tradične šéfkuchár Marcel Ihnačák, ktorý predstaví nový špeciálny recept.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb