Skupina Horkýže Slíže organizuje festival Slížovica
Festival Slížovica odštartuje detský program malinyJAM, na ktorom sa zabavia nielen deti, ale aj rodičia.
Autor TASR
Nitra 27. augusta (TASR) - Festival Slížovica otvára svoje brány už tento štvrtok 28. augusta, areál Agrokomplexu v Nitre privíta návštevníkov od 11.30 h. Na 13. ročníku Slížovice zahrá česká rocková legenda Kabát, holandská skupina Bazzookas, Vypsaná fixa, Le Payaco, Smola a hrušky, Zoči voči a mnohí ďalší. Usporiadatelia - Horkýže Slíže predvedú nový koncertný program a pre fanúšikov pripravili autogramiádu, tričko k aktuálnemu ročníku aj limitovaný počet pohárov. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
Festival Slížovica odštartuje detský program malinyJAM, na ktorom sa zabavia nielen deti, ale aj rodičia. V areáli čaká na malých rockerov aj detská zóna - animátorky, skákacie hrady, kreslenie, tetovanie aj súťaže. Nebude chýbať ani stánok rockovej školy, kde si všetci môžu vyskúšať svoje hudobné zručnosti a zahrať si na hudobných nástrojoch.
Organizátori zverejnili kompletný lineup, na Slížovici to roztočia Kabát, Vypsaná fixa, E!E a slovenské kapely ČAD, Le Payaco, Smola a hrušky, Zoči voči, The Crownies či Dr. Zetor. Z Holandska pricestuje ska-rocková kapela Bazzookas so svojím povestným autobusom. Ďalším zahraničným hosťom je George Solonos Band z Cypru.
Na festivale čaká na fanúšikov gastro- aj relax zóna a ďalšie sprievodné akcie. Kulinárske umenie predvedie tradične šéfkuchár Marcel Ihnačák, ktorý predstaví nový špeciálny recept.
