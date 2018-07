Skupina Horkýže Slíže organizuje siedmy ročník festivalu Slížovica

Tento rok Slíže oslavujú 26 rokov existencie a narodeninovú oslavu si chcú dokonale užiť.

Bratislava 10. júla (TASR) – Autocvičisko Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bude 28. augusta miestom siedmeho ročníka festivalu Slížovica. Hudobný festival skupiny Horkýže Slíže je spojený s oslavou jej narodenín. Tento rok Slíže oslavujú 26 rokov existencie a narodeninovú oslavu si chcú dokonale užiť. Pre fanúšikov pripravili "nabitý" program, predstavenie nového klipu a veľké hudobné prekvapenie.



"Je to pre nás srdcový festival, ako vždy kričíme na koncerte, že tu sme doma a tu sa cítime dobre. Teraz to bude pre nás prelomový ročník. Robíme si ho prvýkrát úplne podľa seba, tak veríme, že podľa našich očakávaní aj dopadne. Zmenili sme rozmiestnenie areálu, čo sa týka gastro či oddychovej zóny. Opäť sa vraciame k druhému, malému pódiu pre Lapášanku, na ktorom budú počas akcie súťaže. Novinkou bude šou Marcela Ihnačáka, ktorému bude s varením špeciálneho festivalového jedla pomáhať náš Doktor Štefánik. Chceme, aby si každý dobre pochutnal na jedle, pití, nestál dlho v rade, vypočul si dobrú hudbu, vyvetral deti, ženu, babku, dedka, zabavil sa s kamarátmi a užil si najmä program," hovorí Marek Viršík alias Vandel z kapely Horkýže Slíže.



Line-up Slížovice je už hotový, na festival prídu zahrať kapely Pipes and Pints, The Paranoid, Zoči Voči, Chiki liki tu-a, Slobodná Európa, Polemic, Alone, Lapášanka a Doctor P.P. Nemôže chýbať koncert usporiadateľskej kapely Horkýže Slíže.



"Pozvali sme kapely, ktoré si vyberáme podľa dvoch kritérií - musia sa nám páčiť a musia mať s nami niečo spoločné po hudobnej či ľudskej stránke. Stálicou na festivale je kapela Lapášanka, ktorá tu má nenahraditeľné miesto. Tento rok sme si pripravili veľké hudobné prekvapenie, ale nemôžeme prezradiť aké. Bude to ale bomba, ktorú by sme ani my nikdy nečakali," uviedol pre médiá Peter Kuko Hrivnák.



"Ja mám na Jelenci chatu a pôvodne sme festival chceli robiť tam. Je to chatová oblasť neďaleko Nitry. Potom sme sa rozhodli, že to dáme na autocvičisko v Nitre a bol to dobrý ťah. Je to vlastne taký mestský festival, kde sa stretnú všetci obyvatelia mesta a aj mimo mesta. Postupne sa nám nabaľovali ľudia a tak sa z toho stal celorodinný festival, a takým bude aj tento rok. Bude tam veľa atrakcií a veľmi sa na to tešíme," uzatvára Juraj Doktor Štefánik.



TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.