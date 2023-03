Skupina Peter Bič Project odštartovala jarné turné v Prešove

Prešov 15. marca (TASR) - Skupina Peter Bič Project sa vydala na cesty, na jarnom turné, ktorému dali názov Peter a Viktória, predstaví nový koncertný program. Prvou zastávkou bol v utorok (14. 3.) večer Prešov. Do playlistu zaradili známe piesne z úspešného piateho albumu Hlava, ktorý vyšiel v októbri 2021, či predchádzajúceho albumu Labyrint, ktorý vydali v októbri 2019.



Začali novinkou Maky, tá je avízom na nový album, ktorý chcú vydať na jeseň, ďalšími boli Krajina, Dúha, Nedívaj sa tak, Hlava, Priznanie, Máj, Buď, naveky buď, Báči Jašov, ktorú nahrali spolu so Štefanom Štecom, Sekera, Hornád, známy hit Karola Duchoňa Primášovo srdce, Čoskoro, Stoj a Skúšame sa nájsť už ako prídavok. Väčšina skladieb sú hity známe zo slovenského éteru, a tak zaplnené hľadisko prešovského kina Scala malo príležitosť pridať sa hlasivkami a nešetriť dlane. Keďže koncert bol na sedenie, odpadla možnosť tancovania, ale o to viac vynikol záverečný a zaslúžený standing ovation.



"Užili sme si v Prešove fantastický koncert, ľudia nás prekvapili, spoločne s nimi sme si to veľmi užili, tešíme sa. Hrali sme aj nové piesne, ktoré sme nikdy nehrali, takže sme sa museli tomu trocha povenovať. Hlavne nás to baví, že sa tomu môžeme venovať, to je podstatné pre nás. V Prešove hráme radi a tá odozva bola pre mňa veľmi emotívna," povedal pre TASR kapelník Peter Bič.



"Súčasťou kapely som sedem rokov, keď som začínala, ovládala ma tréma, ktorú dnes nemám a veľmi si to užívam, na pódiu som vo svojom svete, ktorý milujem, robím s ľuďmi, ktorých mám veľmi rada. Pri takejto atmosfére ma to ešte viac posúva, užívam si to, milujem to," dodala speváčka Viktória Vargová.



Tvorba skupiny Peter Bič Project má veľmi priaznivý ohlas u fanúšikov a nesie sa na vlne úspechu. Kapela získala ocenenie OTO – Osobnosť televíznej obrazovky za rok 2019 v kategórii skupiny, za pieseň Stoj dostali cenu SOZA za rok 2020 v kategórii najhranejšia skladba.



Jarné turné Peter a Viktória má deväť zastávok, po Prešove to bude Humenné (15. 3.), Prievidza (20. 3.), Zvolen (21. 3.), Martin (22. 3.), Bratislava (28. 3.), Dolný Kubín (29. 3.), Žilina (30. 3.) a Košice (31. 3.).