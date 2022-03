Skupina Tatramat, a. s., dokáže poskytnúť prácu utečencom z Ukrajiny

Poprad 10. marca (TASR) – Materská spoločnosť Tatramat, a. s., so sídlom v Poprade vie poskytnúť prácu aj utečencom z Ukrajiny. Pre TASR to potvrdil predseda predstavenstva spoločnosti Ján Miško s tým, že aktuálny stav zákaziek v ich závodoch umožňuje prijať novú pracovnú silu. "Samozrejme aj zo strany Ukrajincov. Akákoľvek krízová situácia nás vycvičila prijímať rýchle rozhodnutia a operatívne hľadať riešenia. Verím, že by sme v krátkom čase dokázali začleniť nových pracovníkov z Ukrajiny do procesu a pomôžeme aj so zabezpečením ubytovania,“ uviedol.



Nekonkretizoval, koľkým ľuďom by vedeli dať prácu, všetko závisí od aktuálnej situácie. Dodal, že musia byť zodpovední tak voči potenciálnym zamestnancom, ako aj voči spoločnosti a dôsledne vyhodnotiť potrebu pracovnej sily v danom momente. "Celková situácia v dôsledku rusko-ukrajinského konfliktu sa rýchlo mení a potenciálny pokles výroby vplyvom udalostí sa postupne ukáže v nasledujúcom období," zdôvodnil Miško. Dodal, že pre samotnú firmu i pre Ukrajincov by boli možnosti zamestnať sa určite pozitívom, s podporou legislatívy by však bol prínos pre všetky strany ešte výraznejší.



Miško tiež potvrdil, že už aj ich ovplyvnila kríza na Ukrajine, najmä situáciou na trhu s energiami a základným materiálom, keďže ceny prudko stúpli. "Nemenej nás ovplyvňujú dodávky komponentov našim zákazníkom, ktorí priamo dodávajú svoje výrobky na trh Ukrajiny a Ruska. Máme už avizovaný pokles výroby v tejto súvislosti," dodal predseda predstavenstva spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou komponentov pre bielu techniku a automobilový priemysel. Skupina združuje tri výrobné fabriky, kde pracuje približne 300 ľudí, v súčasnosti ani jeden zo zahraničia.