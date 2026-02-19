< sekcia Regióny
Skupina U2 vydala EP Days of Ash
Minialbum je bezprostrednou reakciou na aktuálne udalosti.
Autor TASR
Dublin 19. februára (TASR) - Írska rocková skupina U2 vydala na Popolcovú stredu nové šesťskladbové EP s názvom Days of Ash. Podľa tlačovej správy oznamujúcej vydanie je minialbum „bezprostrednou reakciou na aktuálne udalosti, pričom inšpiráciu čerpá z mimoriadnych a odvážnych ľudí bojujúcich za slobodu“.
EP zatiaľ vyšlo iba v digitálnej podobe a je dostupné na streamovacích službách. Jeho celková stopáž je 23 minút a 30 sekúnd, produkoval ho Garret „Jacknife“ Lee. Texty piesní sa tematicky týkajú udalostí v Minneapolise, Iráne, Palestíne a na Ukrajine. V jednej skladbe hosťuje anglický spevák Ed Sheeran.
Obsahuje skladby American Obituary, The Tears of Things, Song of the Future, Wildpeace, One Life at a Time, Yours Eternally.
„Tieto piesne sa náladou veľmi líšia od tých, ktoré zaradíme na náš ďalší album. Tieto piesne nemohli čakať, museli sa čo najskôr dostať na svetlo sveta. Sú to piesne vzdoru, zúfalstva a náreku,“ uviedol frontman skupiny Bono v tlačovom vyhlásení.
„Veríme vo svet, v ktorom hranice nie sú vymazávané silou. Kde kultúra, jazyk a pamäť nie sú umlčiavané strachom. Kde dôstojnosť národa nie je predmetom rokovaní. Toto presvedčenie nie je dočasné. Nie je to politická móda. Je to pôda, na ktorej stojíme, a stojíme na nej spoločne,“ dodal gitarista The Edge.
Členovia U2 momentálne pracujú na novom štúdiovom albume, ktorý podľa ich vyjadrenia na webovej stránke skupiny vyjde v tomto roku. Nebude na ňom zaradená žiadna skladba z Days of Ash. Pôjde o prvý album od platne Songs of Surrender (2023), ktorá obsahuje prepracované verzie starších skladieb U2, a prvý album s novým materiálom od albumu Songs of Experience (2017).
EP zatiaľ vyšlo iba v digitálnej podobe a je dostupné na streamovacích službách. Jeho celková stopáž je 23 minút a 30 sekúnd, produkoval ho Garret „Jacknife“ Lee. Texty piesní sa tematicky týkajú udalostí v Minneapolise, Iráne, Palestíne a na Ukrajine. V jednej skladbe hosťuje anglický spevák Ed Sheeran.
Obsahuje skladby American Obituary, The Tears of Things, Song of the Future, Wildpeace, One Life at a Time, Yours Eternally.
„Tieto piesne sa náladou veľmi líšia od tých, ktoré zaradíme na náš ďalší album. Tieto piesne nemohli čakať, museli sa čo najskôr dostať na svetlo sveta. Sú to piesne vzdoru, zúfalstva a náreku,“ uviedol frontman skupiny Bono v tlačovom vyhlásení.
„Veríme vo svet, v ktorom hranice nie sú vymazávané silou. Kde kultúra, jazyk a pamäť nie sú umlčiavané strachom. Kde dôstojnosť národa nie je predmetom rokovaní. Toto presvedčenie nie je dočasné. Nie je to politická móda. Je to pôda, na ktorej stojíme, a stojíme na nej spoločne,“ dodal gitarista The Edge.
Členovia U2 momentálne pracujú na novom štúdiovom albume, ktorý podľa ich vyjadrenia na webovej stránke skupiny vyjde v tomto roku. Nebude na ňom zaradená žiadna skladba z Days of Ash. Pôjde o prvý album od platne Songs of Surrender (2023), ktorá obsahuje prepracované verzie starších skladieb U2, a prvý album s novým materiálom od albumu Songs of Experience (2017).