Skúsená medovnikárka z B. Štiavnice má v tomto období plné ruky práce

Banská Štiavnica 9. decembra (TASR) - Plné ruky práce má v predvianočnom období medovnikárka Emília Gavorníková z Partizánskeho. Aj v jej prípade platí staré známe príslovie, že obuvníkove deti chodia bosé. Kým svojimi medovníkmi robí radosť všetkým naokolo, priznáva, že čas piecť pre seba v predvianočnom období veľmi nemá.



"Ten čas pred Vianocami je veľmi náročný. Už v septembri začínam piecť dekoračné medovníky. Tie, ktoré sú určené na jedenie, robím tak mesiac vopred. November, december je veľmi náročný, nezastavím sa," uviedla pre TASR.



Ako dodala, každý rok sa snaží prísť s niečím novým. "Už cez rok musím premýšľať, čo pridám nové. Teraz mi napríklad prišli vykrajovačky, ktoré budem používať až na budúci rok," poznamenala a zároveň prezradila, že v budúcom roku chce ponúknuť medovníkové betlehemy.



Gavorníková sa medovnikárstvu venuje profesionálne už osem rokov. Absolvovala kurzy či súťaže v Taliansku, odkiaľ si priniesla za svoju prácu aj ocenenia. Inšpiráciou pre ňu bola jej teta, od ktorej má aj recept na medovníkové cesto. Hovorí, že väčšina receptov je rovnaká, no často sa stretáva so sťažnosťami ľudí, že nemajú dobrý recept, pretože sú medovníčky po upečení tvrdé.



"Z každého cesta upečiete mäkký medovník. To tajomstvo je v dĺžke pečenia, nesmiete ho prepiecť. Potrebuje len krátky čas na upečenie, keď ho necháte dlhšie v rúre, áno, on bude pekný hnedý alebo bude tvrdý," poradila skúsená medovnikárka, ktorá sa okrem zdobenia a pečenia venuje aj kurzom zdobenia medovníkov.



Medovnikárku z Parizánskeho môže verejnosť aktuálne stretnúť aj na Štjavnyckom vjanočnom jarmoku, ktorý sa v sobotu koná v banskoštiavnickom Kammerhofe. Ako sama tvrdí, na predajné podujatia počas roka pre pracovnú vyťaženosť nechodí. Podujatie v Banskej Štiavnici je výnimkou a je jej "srdcovkou". V Kammerhofe predáva svoje medovníky už štvrtýkrát a ako sama hovorí, veľmi rada sa sem vracia pre jedinečnú a rodinnú atmosféru podujatia.