Skúsenosti s autobusmi na CNG pohon chce Martin odovzdať ďalším mestám

Martin 30. mája (TASR) - Verejná doprava v Martine je v plnej miere pokrytá alternatívnym palivom stlačeným zemným plynom (CNG). Martin chce byť príkladom v rozvoji alternatívnej verejnej dopravy aj pre iné mestá a chce sa s nimi podeliť o skúsenosti. V podcaste Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Otvorene o plyne to povedal konateľ Dopravného podniku mesta Martin (DPMM) Ján Slamka.



Pre mestá to podľa neho môže mať význam. "Pretože, kým v súčasnosti musia nakupovať tretinu vozového parku s alternatívnym pohonom, od roku 2025 to už bude polovica," upozornil.



Doplnil, že doterajšie skúsenosti s plynovou mobilitou v Martine sú výborné a do budúcnosti neuvažujú o iných ako zelených pohonoch. "Pokiaľ ide o prevádzku, nezaznamenali sme žiadne problémy. V porovnaní s naftovými vozidlami sa nám pár vecí odbúralo. Zatiaľ sme priemernú spotrebu udávanú výrobcom nepresiahli. Vždy sme išli nižšie, takže čo sa týka fungovania, sme úplne spokojní," skonštatoval Slamka.



Dopravný podnik uvažuje v budúcnosti o ďalšom 'ozeleňovaní' dopravy. "Dôležité pre nás bolo, čo vyjde z výfukového systému. Nad palivami, ako sú nafta a benzín, do budúcnosti už vôbec neuvažujeme. Vidíme v tom výhody ekologizácie. A týmto smerom by sme chceli pokračovať," podotkol konateľ DPMM.



"Pokiaľ ide o nákupy vozidiel, CNG pohon je drahší oproti klasickým pohonom. Ale v Martine sa stal paradox, keď sme vysúťažili autobusy lacnejšie ako naftový pohon. Vôbec sa toho netreba báť," dodal konateľ DPMM.