OBROVSKÝ ÚSPECH: Prešovské mažoretky získali na MS 11 zlatých medailí
Prešovské mažoretky Diridonky ako súčasť PKO v Prešove sú podľa Valičkovej jedným z najúspešnejších mažoretkových klubov na Slovensku.
Autor TASR
Prešov 3. októbra (TASR) - Prešovské mažoretky Diridonky z Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove získali v uplynulých dňoch na Majstrovstvách sveta v mažoretkovom športe v chorvátskom Zadare 2025 11 titulov majsteriek sveta, doplnených o tri strieborné a dve bronzové medaily. Vďaka tomu sa stali najúspešnejším klubom celého šampionátu. TASR o tom informovala manažérka kultúry PKO Valéria Valičková.
„Tento obrovský úspech nie je len o číslach. Je to dôkaz dlhoročnej poctivej práce, tímového ducha a oddanosti športu. Diridonky ako reprezentantky PKO Prešov na pódiu predviedli nielen technickú precíznosť, ale aj emócie, vášeň a súdržnosť, ktorá im právom priniesla svetové uznanie,“ uviedla Valičková.
Výsledky podľa nej potvrdzujú mimoriadnu pripravenosť v celom spektre vekových kategórií. Vo všetkých súťažných formáciách trio a mini (kadet, junior, senior) získali Diridonky všetky zlaté medaily, čo predstavuje šesťnásobné víťazstvo a absolútnu dominanciu.
„Vynikajúce individuálne výkony predviedla Ema Tomášová, ktorá si z majstrovstiev odniesla až osem medailí - päť zlatých, dve strieborné a jednu bronzovú, čím sa stala najúspešnejšou súťažiacou celého šampionátu,“ doplnila Valičková.
Ako pokračovala, zvláštnu zmienku si zaslúži aj kategória kadet, v ktorej Diridonky získali zlato vo všetkých disciplínach. Navyše, všetky ich choreografie sa umiestnili v TOP 3, čo potvrdzuje ich absolútnu kvalitu a konzistentnosť.
Prešovské mažoretky Diridonky ako súčasť PKO v Prešove sú podľa Valičkovej jedným z najúspešnejších mažoretkových klubov na Slovensku. Viac ako tri desaťročia vychovávajú generácie talentovaných mažoretiek, ktoré okrem medailí prinášajú domov aj hodnoty ako disciplína, tímová spolupráca a láska k pohybu a hudbe.
