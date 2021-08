V Skýcove si uctili partizánov i vojakov padlých v SNP

Skýcov 21. augusta (TASR) – Úctu a vďaku partizánom a vojakom padlým v Slovenskom národnom povstaní (SNP) vzdali účastníci sobotňajšieho pochodu Náučným partizánskym chodníkom Skýcov – Zlatno. Cieľom 33. ročníka turistického pochodu bolo priblížiť najmä mládeži históriu odboja v kraji pod Tribečom, uviedol starosta Skýcova Tomáš Kolembus. Účastníci pred štartom v Skýcove i po príchode do Zlatna položili vence a kvety k pamätníkom SNP v obidvoch obciach okresu Zlaté Moravce.



Náučný partizánsky chodník je sprístupnený od roku 1988. Patrí k stredne náročným, prevýšenie na takmer 12 kilometrov dlhej trase je 350 metrov. Má šesť zastávok, medzi nimi studničku Jelšovku, miesta, kde sídlila partizánska skupina Národný pomstiteľ, partizánske bunkre na Stratenom vrchu či tajný sklad munície a zbraní. Turistický pochod po ňom každoročne od roku 1989 absolvuje niekoľko stoviek účastníkov podujatia.



Obec Skýcov sa od jesene 1944 postupne stávala jednou z hlavných partizánskych základní v Tribečskom pohorí. Začiatkom septembra prišli vojaci slovenskej armády, ktorí v obci nechali zbrane. Nimi sa vyzbrojilo približne 40 až 50 mužov zo Skýcova a vytvorili 1. partizánsku brigádu. Do Skýcova sa postupne sťahovali aj sovietske partizánske skupiny vysadené na nitrianskom Zobori, Tribeči a Vtáčniku. Boli tu tri veľké partizánske oddiely, Zarubežnij, Plameň a Národný mstiteľ. Partizánske oddiely mali viac ako 1100 mužov. Pôsobili v celom okolí Skýcova, Zlatna, Zlatých Moraviec a Topoľčianok.



Začiatkom marca 1945 sa časť partizánov stiahla do hôr a časť sa pridala k vojskám II. Ukrajinského frontu. Keď sa k Skýcovu blížil front a nemecké velenie potrebovalo pre ústup spojovaciu cestu cez Skýcov na hornú Nitru, zaútočili nemecké jednotky 15. marca 1945 zo všetkých strán na obec. Tú v tom čase už nikto nebránil a bola obsadená bez boja. Po obsadení územia 16. marca 1945 bola obec vypálená. Zhorelo 266 domov a 13 mužov odvliekli do koncentračných táborov. Zostal iba kostol, fara, škola a niekoľko domov, v ktorých boli ubytovaní Nemci.