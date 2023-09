SKZL: Do ulíc vyjdú desiatky študentov, ľudí budú učiť o zdraví úst

Bratislava 2. septembra (TASR) - Desiatky študentov zubného lekárstva vyjdú od soboty opäť do 20 slovenských miest, ľudí budú učiť, ako sa starať o zdravie ústnej dutiny. Urobia tak v rámci jedenásteho ročníka celoslovenskej edukačnej kampane Spolu za zdravý a krásny úsmev.



"Cieľom je naučiť čo najviac ľudí správnu techniku čistenia zubov," pripomínajú organizátori. Ich heslo je, "keď neprídu pacienti do ambulancie, musia vyjsť lekári do ulíc". K dispozícii záujemcom budú vždy od 10.00 do 18.00 h.



Školiteľov projektu Spolu za zdravý a krásny úsmev je možné v sobotu stretnúť v Bratislave, v nedeľu (3. 9.) v Trnave a Bojniciach, v pondelok (4. 9.) v Nitre a Piešťanoch, v utorok (5. 9.) v Trenčíne a Zvolene, v stredu (6. 9.) v Žiline a Banskej Bystrici a vo štvrtok (7. 9.) v Liptovskom Mikuláši a Martine.



Následne v piatok 8. septembra ich bude možné stretnúť v Poprade a Humennom, v sobotu 9. septembra v Spišskej Novej Vsi a na Štrbskom Plese. V nedeľu 10. septembra budú školiť v Bardejove a Michalovciach, v pondelok 11. septembra vo Vranove a Prešove. Celá kampaň sa ukončí v utorok 12. septembra v Košiciach.



Podujatie organizuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva (SKZL) s podporou komory zubných lekárov, Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach.



Počas desiateho ročníka zaškolili 10.000 ľudí.