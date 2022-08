Slabinový pruh operovali laparoskopicky v Poprade viac ako stovke detí

Poprad 10. augusta (TASR) - Slabinový pruh operovali novou miniinvazívnou formou v popradskej nemocnici už viac ako stovke detí vo veku od jedného do 17 rokov. Pod Tatrami ju zaviedli v roku 2017 medzi prvými na Slovensku a stala sa štandardom pri liečbe detí a novorodencov.



"Operácie slabinového pruhu patria medzi najčastejšie brušné operácie v detskom veku. Laparoskopické operácie žlčníka, apendixu, slabinových pruhov, ako aj ďalšie náročné zákroky, boli najskôr na našom pracovisku vykonávané u dospelých pacientov. S rozvojom techniky sa však vo svete zaviedli aj u detí, my sme ich do portfólia zaradili s cieľom minimalizovať pooperačnú bolesť a jazvy na bruchu," uviedol lekár chirurgického oddelenia v Poprade Tomáš Francisty.



Pri laparoskopickej operácii sa na prístup do brušnej dutiny urobí malý rez v oblasti pupka, cez ktorý sa zavedie optická kamera, ktorá prenáša obraz na obrazovku. Podľa potreby si chirurg zavedie cez ďalšie malé rezy potrebné nástroje a vykoná potrebný operačný výkon. "Slabinový pruh u detí je vrodený, nikdy sa sám nezmenší ani nezahojí. Jedinou možnosťou jeho odstránenia je operácia klasickou alebo miniinvazívnou metódou. Pri ponechaní pruhu je riziko, že môžu nastať ďalšie závažné zdravotné komplikácie," upozornil Francisty.



Laparoskopický prístup umožňuje podľa primára chirurgického oddelenia z JIS v Poprade Tomáša Vnenčáka počas jednej operácie ošetriť oba slabinové pruhy, čo pri klasickej operácii nebolo možné. Tento spôsob vedenia operácie zabráni u dieťaťa nutnosti ďalšej celkovej anestézie v budúcnosti. "Po operácii majú deti minimálne bolesti brucha. Takisto odpadá traumatizácia pri vyberaní stehov pri kontrole. Dieťa s rodičom prichádza ráno v deň operácie a na druhý deň je prepustené do domácej starostlivosti. Krátky pobyt v nemocnici ešte viac zníži stres a strach z pobytu v nemocničnom prostredí," dodal Vnenčák.