Šľachtiteľov ruží na Slovensku priblíži nová výstava

Bratislava 23. mája (TASR) - Šľachtitelia ruží na Slovensku je názov výstavy, ktorú vo štvrtok (22. 5.) otvorili v sídelnej budove Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave. Vznikla v spolupráci s Ružiarskou spoločnosťou Márie Henriety Chotekovej. V priestoroch knižnice SNM je verejnosti prístupná do 19. júna.



Prezentuje dokumenty a publikácie k problematike šľachtiteľov ruží, ktoré SNM dostalo darom od Ružiarskej spoločnosti M. H. Chotekovej. Spoločnosť sa zaoberá dokumentáciou a výskumom histórie slovenského ružiarstva v 20. storočí i záchranou pôvodných slovenských odrôd ruží. Publikácie a archívne dokumenty zhromaždila z pozostalostí bývalých členov Rosa klubu Bratislava a Rosa klubu Zvolen. Materiál spracováva Jana Hutťanová, autorka výstavy zo SNM - Historického múzea v rámci svojej výskumnej úlohy. „Odkrývanie nových poznatkov z histórie ružiarstva na Slovensku pomáha okrem iného aj zachovávať pôvodné slovenské odrody ruží, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva,“ hovorí autorka výstavy.



Po jej skončení budú všetky predmety odovzdané do správy knižnice a archívu SNM, aby sa uchovali na potreby ďalšieho bádania. Múzeum spresňuje, že ide spolu o 114 publikácií, katalógov a bulletinov venovaných ružiarstvu a približne 0,9 metra unikátnych archívnych dokumentov, ako sú rukopisy, osobné doklady a korešpondencia šľachtiteľov ruží a významných osobností ružiarstva.



Medzi najvýznamnejšie prírastky, ktoré obohatia knižničné a archívne fondy SNM, patrí napríklad kompletná kolekcia časopisu Zpravodaj milovníků a pěstitelů růží. Predstavuje celkovo 104 vydaní, ktoré vychádzajú nepretržite od 70. rokov 20. storočia až do súčasnosti. Ďalej sedem čísiel časopisu Krása ruží, vydávaného Rosa klubom Zvolen. „Výnimočné sú rukopisy korektúr časopisu Krása ruží a osobné materiály významných slovenských šľachtiteľov ruží,“ dodáva SNM s tým, že za najvzácnejšie sú považované jediné známe fotokópie denníkov Rudolfa Geschwinda z rokov 1869 a 1870, ktorých originály sa nezachovali. Denníky sú súčasťou rukopisnej pozostalosti Mariána Kováča (1922 - 2006), ktorý sa venoval histórii šľachtenia ruží, ale svoje dielo nestihol dokončiť.



Výstava predstavuje tento dar cez osobnosti ružiarstva, šľachtiteľov Geschwinda, Chotekovú, Františka Chorváta, Vieru Višňovskú, Štefana Dolinaya, Michala Sekáča a Szilvesztera Győryho. V priestoroch knižnice SNM sú na štyroch paneloch spracované ich životopisné údaje a predstavené ruže, ktoré vyšľachtili a sú dodnes pestované. Vo vitrínach návštevníci uvidia predmety súvisiace s ich životom a prácou.



Súčasťou výstavy budú dve prednášky. Slovenských šľachtiteľov ruží predstaví autorka výstavy Hutťanová na prednáške 27. mája. Alena Krátka priblíži tradíciu pestovania ruží v Dolnej Krupej 12. júna.