Sládkovičovo má mať vyrovnaný rozpočet, poskytovať bude aj dotácie

Sládkovičovo 23. decembra (TASR) - Mesto Sládkovičovo v okrese Galanta by malo v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 6,42 milióna eur. Zachované je aj poskytovanie dotácií na šport, kultúru, školstvo a sociálne veci. Mestskí poslanci odobrili rozpočet na rok 2025 na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva.



"Primátor mesta uviedol, že mesto začalo s prípravou rozpočtu už v septembri. Pri jeho zostavovaní vychádzalo predovšetkým zo skúseností z predchádzajúcich rokov, z dostupných dát z Ministerstva financií SR, ako aj z očakávaných zmien od 1. januára 2025," uvádza sa v zápisnici z decembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove.



Príjmy bežného rozpočtu sú v budúcom roku plánované na úrovni 6,08 milióna eur. Keďže bežné výdavky by mali dosiahnuť 5,92 milióna eur, bežný rozpočet je plánovaný ako prebytkový.



Kapitálové príjmy sú plánované len na úrovni 2500 eur z predaja pozemkov. V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná rekonštrukcia ciest (210.000 eur), chodníkov (50.000 eur). Na projektovú dokumentáciu a ďalšie investičné akcie je vyčlenených 70.000 eur. Plánovaný je aj nákup kamier za 10.000 eur a nákup pozemkov v hodnote 5000 eur.



Súčasťou príjmových finančných operácií je prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov (257.563 eur) a prevod účelovo viazaných finančných prostriedkov z minulého roka (80.000 eur). Medzi výdavkové finančné operácie bude na budúci rok patriť splácanie bankového úveru (93.756 eur), splácanie pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania (47.400 eur) a splácanie istiny finančného prenájmu (12.100 eur).



Mesto na budúci rok poskytne dotácie na šport, kultúru, školstvo a sociálne veci vo výške 48.800 eur. Oproti schválenej dotácii na rok 2024 to predstavuje nárast o 1660 eur. Subjekty požadovali na budúci rok dotácie v celkovej výške až 64.930 eur.