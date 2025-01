Sládkovičovo podpísalo štvorročnú zmluvu na zneškodňovanie odpadov

Sládkovičovo 27. januára (TASR) - Mesto Sládkovičovo v okrese Galanta by malo v najbližších štyroch rokoch zaplatiť takmer 800.000 eur v súvislosti s nakladaním a zneškodňovaním vyprodukovaného zmesového a objemného komunálneho odpadu na skládke. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú radnica uzatvorila na základe výsledku verejného obstarávania so spoločnosťou FCC Slovensko.



"Verejný obstarávateľ zabezpečí zber a prepravu komunálneho odpadu na skládku vlastnými prostriedkami po celé obdobie realizácie zákazky (48 kalendárnych mesiacov)," uviedla samospráva v opise predmetu zákazky. Odpad bude vyvážať na skládku nachádzajúcu sa v Dolnom Bare v okrese Dunajská Streda, vo vzdialenosti približne 32 kilometrov od Sládkovičova.



Celkový predpokladaný objem odpadu, ktorý bude potrebné zneškodniť v období rokov 2025 až 2028 na skládke odpadov, je 7600 ton. Do verejného obstarávania sa prihlásili dvaja uchádzači. Kritériami na vyhodnotenie ponúk boli najnižšia cena (váha 85 percent) a najkratšia vzdialenosť skládky odpadu od mesta (váha 15 percent).