Sládkovičovo v sobotu hostí 15. ročník klobásového festivalu

Sládkovičovo 2. marca (TASR) - Sládkovičovo pri Galante v sobotu hostí 15. ročník Medzinárodného klobásového festivalu. Organizátori z občianskeho združenia (OZ) Klobáskový klub očakávajú počas dňa návštevu okolo troch tisícov ľudí, ktorí si na tomto tradičnom jedle môžu pochutnať, ale zároveň vidieť súťažiace družstvá pri práci. Uviedol to pre TASR predseda OZ František Ruman.



"Prihlásilo na 22 súťažných družstiev zo Slovenska, Maďarska, Česka i Srbska," povedal. Je to rovnaký počet ako vlani. Svoje umenie pri výrobe divákom okrem domácich predvedú družstvá zo Sládkovičova, Bratislavy, Dolných Salíb či Nededu, kde je silná klobásková tradícia. Pravidelne sa zúčastňujú družstvá z Báčskeho Petrovca i partnerský kultúrno-osvetový spolok Jednota z mesta Šid.



"Pre všetkých sú podmienky rovnaké, vyrobiť klobásy v stanovenom časovom limite v čo najlepšej kvalite," opísal Ruman. Súťažiaci majú k dispozícii desať kilogramov bravčového mäsa, koreniny si prinášajú vlastné. Desaťčlenná porota s predsedom Štefanom Laukom bude hodnotiť po upečení anonymných vzoriek ich chuť, vôňu i vzhľad. No do celkového poradia sa započítava aj prezentácia družstva, ukážky prinesenej gastronómie, hygiena počas výroby, vzhľad súťažiacich. Výsledky vyhlási po 15.00 h.



"Okrem hlavnej súťaže máme aj druhú časť, hodnotíme klobásy súťažných družstiev, ktoré vyrobili vopred doma," uviedol Ruman. Podľa neho sa nestáva, že by obe časti súťaže vyhralo rovnaké družstvo. Okrem cien v týchto súťažiach udeľuje organizátor aj Cenu Mariána Labudu pre družstvo s najvyšším súčtom bodov v oboch kategóriách. "Tento obľúbený herec bol pravidelným návštevníkom klobásového festivalu, cena je na jeho počesť," doplnil Ruman. Ani v tomto ročníku nezabudli okrem odborníkom pozvať do poroty aj známe mená.



Klobásy, ktoré družstvá v súťaži vyrobia, nemajú návštevníci festivalu k dispozícii. "Najmä z hygienických dôvodov," ozrejmil organizátor. Klobáskový klub sa však na to pripravil, k dispozícii je na konzum najmenej 400 kilogramov pečenej a rovnaké množstvo surovej klobásy pre ich milovníkov. Podujatie skončí o 17.00 h. Otvorené sú stánky s občerstvením, zabíjačkovými špecialitami, gazdovský trh, tematický fotokútik a hudobné vystúpenia.