Sládkovičovo vyhlásilo tender na zneškodňovanie vyprodukovaného odpadu

Sládkovičovo 24. novembra (TASR) - Mesto Sládkovičovo v okrese Galanta vyhlásilo verejné obstarávanie na poskytovateľa služieb v súvislosti s nakladaním a zneškodňovaním vyprodukovaného zmesového a objemného komunálneho odpadu. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Skládka by sa mala nachádzať vo vzdialenosti maximálne 50 kilometrov od mesta. "Verejný obstarávateľ zabezpečí zber a prepravu komunálneho odpadu na skládku vlastnými prostriedkami po celé obdobie realizácie zákazky (48 kalendárnych mesiacov). Pôvodcom odpadu je mesto Sládkovičovo," uvádza sa v opise predmetu zákazky.



Celkový predpokladaný objem odpadu, ktorý bude potrebné zneškodniť v období rokov 2025 až 2028, je 7600 ton. Na tento predmet zákazky je určený celkový rozpočet vo výške 674.000 eur bez DPH. Lehotu na predkladanie ponúk stanovil verejný obstarávateľ do 20. decembra do 8.00 h. Kritériami na vyhodnotenie ponúk sú najnižšia cena (váha 85 percent) a najkratšia vzdialenosť skládky odpadu od mesta Sládkovičovo, vyjadrená v kilometroch (váha 15 percent).