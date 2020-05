Obec Slanec plánuje obnovu hradu s pomocou eurofondov

Slanec 16. mája (TASR) – V obnove hradu Slanec chce rovnomenná obec v okrese Košice-okolie pokračovať s využitím eurofondov. O nenávratný finančný príspevok v sume zhruba 250.000 eur požiadala v rámci cezhraničného projektu, aktuálne čaká na jeho schválenie. O dotáciu Ministerstva kultúry (MK) SR so zapojením nezamestnaných sa obec preto tento rok neuchádzala.



"Hlavným zámerom je urobiť v jednom roku väčší objem prác, tá žiadaná suma je oproti dotácii ministerstva kultúry rádovo desaťnásobok. Cez eurofondy má byť všetko riešené dodávateľsky, v projekte ministerstva ide o záchranu hradov s pomocou nezamestnaných a už minulý rok sme mali veľký problém. Niežeby nebolo nezamestnaných, ale pretože tí vhodní a osvedčení nespĺňajú podmienky, ktoré stanovil úrad práce," priblížil pre TASR starosta obce Jozef Bela. Obec sa tiež nechcela dostať do zdvojeného financovania.



Súčasťou plánovaného europrojektu je dokončenie veže Nebojsa do podoby turistickej vyhliadky a priestoru pre expozíciu o dejinách hradu. Ráta sa aj s obnovou severozápadnej veže, ktorá by tvorila zázemie pre robotníkov a budúcu prevádzku hradu, ďalej s obnovou cisterny i ďalších hradných múrov. Pokračovať sa bude aj v archeologickom výskume. "Naplánovali sme aj iné rozvojové aktivity, ako je elektroinštalácia – privedenie elektriky na hrad, a to z viacerých dôvodov, či už pre potrebu samotnej rekonštrukcie, ochranu, budúcu prevádzku alebo nasvietenie hradu," uviedol Bela.



O finančné prostriedky v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko sa obec uchádza v spolupráci s maďarským partnerom, ktorý chce rekonštruovať Rákociho kaštieľ v Tolcsve. Spoluúčasť Slanca v projekte je približne 12.500 eur, otázne ešte je, aké následky bude mať súčasná koronakríza a výpadok v príjmoch obce na jej finančné možnosti. Zámer zachrániť pamiatku a využiť ju na rozvoj cestovného ruchu je však jasný. "V budúcnosti by sme chceli mať ten hrad aj uzavretý - so vstupnou bránou a hradbami," dodal starosta.



Obnova hradu pod vedením obce a občianskeho združenia Zachráňme hrad Slanec sa začala v roku 2012. Gotický hrad bol zničený v roku 1679 počas povstania Imricha Tököliho, život sa naň vrátil v 19. storočí, keď majiteľ panstva, gróf Forgáč, dal zrekonštruovať vežu a zriadil v nej rodové múzeum. To existovalo do roku 1937. Neskôr začala veža chátrať a v roku 1945 vyhorela.