Zákaz vstupu do lesov pre mor ošípaných zahŕňa aj obľúbené miesta

Slanec 25. marca (TASR) – Zákaz vstupu verejnosti do lesov s cieľom zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných (AMO) platí od 20. marca pre katastrálne územia 11 obcí v okrese Košice-okolie. Týka sa to aj lesných pozemkov v okolí Slanca a jazera Izra, ktoré ľudia zvykli využívať na turistiku a aktívny oddych. "Na všetkých vstupoch do lesa v katastroch obcí nášho Poľovníckeho združenia Slanská dolina sme osadili informačné tabule o zákaze vstupu," potvrdil v stredu pre TASR poľovnícky hospodár tohto združenia Ján Jacko.







Zákaz zahŕňa aj cestu k jazeru Izra často využívanú cyklistami, motorizovanými alebo aj pešími turistami. "Aj táto cesta sú lesné pozemky, mám teraz telefonáty, ľudia sú nešťastní, lebo sú pre koronavírus doma a nemôžu využívať lesy na oddych. Zákaz je pre to, aby nakazené diviaky neboli rušené a preháňané do iných častí revíru a nešírili tak nákazu medzi zdravú diviačiu populáciu," priblížil Jacko. Samotný hrad Slanec, týčiaci sa nad obcou, podľa neho pod toto obmedzenie nespadá.



Rozhodnutie o zákaze využívania lesov verejnosťou až do odvolania vydal Okresný úrad (OÚ) Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor. Týka sa to lesných pozemkov v katastrálnych územiach Trstené pri Hornáde, Skároš, Ždaňa, Vyšná Myšľa, Rákoš, Ruskov, Slančík, Slanec, Nový Salaš, Slanská Huta a Kalša. Stalo sa tak vzhľadom na početné nálezy uhynutých diviakov, u ktorých bol potvrdený AMO.



"V katastri nášho združenia máme zatiaľ potvrdené štyri prípady. Prvý bol pri čistení krmovísk po zime, keď sa našla samica, potom už pri aktívnom vyhľadávaní sa našli dve diviačatá a posledný kus – lanštiak - sme našli 14. marca. Aktívne vyhľadávanie uhynutej diviačej zveri robíme v spolupráci s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Aj teraz v sobotu (21. 3.) sme mali ďalšie hľadania, v našom revíri sa nič nenašlo, ale vedľa 300 metrov od hranice nášho revíru v štátnych lesoch boli nájdené tri diviaky a všetky tri pozitívne," uviedol Jacko. Celkovo je v okrese Košice-okolie dosiaľ potvrdených 39 prípadov uhynutých, prípadne ulovených diviakov s AMO.



Na dodržiavanie zákazu vstupu do lesa dohliada lesná a poľovná stráž. Porušenie zákazu je priestupkom, za ktorý hrozí sankcia až 3320 eur. Ľudia zákaz podľa Jacka v princípe dodržiavajú. "Máme hliadky, prípadné porušenie riešia pohovorom. Zatiaľ nebol problém, že by sa ľudia hádali, prečo im bránime vo vstupe do lesa, po upozornení sa otočili, povedali - jasné, ak je zákaz, nebudú ho porušovať," skonštatoval.



AMO, ktorý zabíja domáce a divé ošípané, na Slovensku prvýkrát potvrdili 24. júla 2019 v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov pri maďarských hraniciach. Celkovo na Slovensku dosiaľ zaznamenali 114 prípadov ochorenia u diviakov, a to v okresoch Trebišov, Michalovce a Košice-okolie. U domácich ošípaných sa AMO potvrdilo v 11 prípadoch v okrese Trebišov, pričom dosiaľ posledný prípad bol ešte vlani z augusta.