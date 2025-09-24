< sekcia Regióny
Slanecká cesta v Košiciach bude obmedzená pre budovanie trate
Do a zo sídliska sa motoristi dostanú cez zvyšné prejazdy v križovatkách Rovníková, Raketová a Čingovská.
Autor TASR
Košice 24. septembra (TASR) - Od štvrtkového (25. 9.) rána čakajú motoristov na sídlisku Nad jazerom v Košiciach dopravné obmedzenia, dôvodom sú práce na modernizácii električkovej trate (MET). Úplne uzavreté budú tri prejazdy cez električkovú trať, a to v križovatkách Dneperská, Ladožská a Galaktická. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.
Do a zo sídliska sa motoristi dostanú cez zvyšné prejazdy v križovatkách Rovníková, Raketová a Čingovská. Zároveň na Slaneckej ceste uzavrú pravý jazdný pruh v smere do centra, v úseku od obratiska Važecká po Levočskú. Tento priestor bude slúžiť na účely stavby. „Obmedzenia v doprave budú aj na Galaktickej ulici, kde bude pre výkopové a stavebné práce uzavretý jeden jazdný pruh. Vodiči v oboch smeroch budú využívať jeden voľný jazdný pruh a doprava bude riadená dočasnou svetelnou signalizáciou,“ uvádza magistrát s tým, že cestná svetelná signalizácia na celej Slaneckej ceste bude počas uzávery prejazdov v plnej prevádzke.
Zmena sa dotkne aj MHD. Autobusy nebudú v smere do Krásnej zastavovať na zastávke na Važeckej ulici, ale na dočasnej zastávke na Slaneckej ceste, pred odbočkou na ulicu Pri Krásnej. Zastavovať na nej budú linky 19, 28, 52, N7, X a XR2. „Zároveň dôjde aj k zmene trasy linky č. 54, ktorá nebude premávať na sídlisko Nad jazerom. Linka bude v smere na sídlisko KVP po zastávke Bytový podnik mesta Košice pokračovať po rýchlostnej ceste. Linka bude zastavovať na zastávkach Tepláreň (ako linky 19 a 52) a Bukovecká (pri areáli Dávid na rýchlostnej ceste), následne sa napojí na svoju štandardnú trasu na zastávke VSS, križovatka,“ dodáva.
Mesto pripomína, že pôvodne malo dôjsť k obmedzeniam už počas letných prázdnin. Vzhľadom na dopravnú situáciu v meste napokon upravili harmonogram tak, aby k nim došlo až po spustení juhovýchodného obchvatu Košíc.
MET na sídlisku Nad jazerom za necelých 65 miliónov eur bez DPH sa začala v polovici júla. Projekt je financovaný z eurofondov. Práce majú trvať 13 mesiacov.
Do a zo sídliska sa motoristi dostanú cez zvyšné prejazdy v križovatkách Rovníková, Raketová a Čingovská. Zároveň na Slaneckej ceste uzavrú pravý jazdný pruh v smere do centra, v úseku od obratiska Važecká po Levočskú. Tento priestor bude slúžiť na účely stavby. „Obmedzenia v doprave budú aj na Galaktickej ulici, kde bude pre výkopové a stavebné práce uzavretý jeden jazdný pruh. Vodiči v oboch smeroch budú využívať jeden voľný jazdný pruh a doprava bude riadená dočasnou svetelnou signalizáciou,“ uvádza magistrát s tým, že cestná svetelná signalizácia na celej Slaneckej ceste bude počas uzávery prejazdov v plnej prevádzke.
Zmena sa dotkne aj MHD. Autobusy nebudú v smere do Krásnej zastavovať na zastávke na Važeckej ulici, ale na dočasnej zastávke na Slaneckej ceste, pred odbočkou na ulicu Pri Krásnej. Zastavovať na nej budú linky 19, 28, 52, N7, X a XR2. „Zároveň dôjde aj k zmene trasy linky č. 54, ktorá nebude premávať na sídlisko Nad jazerom. Linka bude v smere na sídlisko KVP po zastávke Bytový podnik mesta Košice pokračovať po rýchlostnej ceste. Linka bude zastavovať na zastávkach Tepláreň (ako linky 19 a 52) a Bukovecká (pri areáli Dávid na rýchlostnej ceste), následne sa napojí na svoju štandardnú trasu na zastávke VSS, križovatka,“ dodáva.
Mesto pripomína, že pôvodne malo dôjsť k obmedzeniam už počas letných prázdnin. Vzhľadom na dopravnú situáciu v meste napokon upravili harmonogram tak, aby k nim došlo až po spustení juhovýchodného obchvatu Košíc.
MET na sídlisku Nad jazerom za necelých 65 miliónov eur bez DPH sa začala v polovici júla. Projekt je financovaný z eurofondov. Práce majú trvať 13 mesiacov.