Slanecká nebude hotová v termíne, Košice odhadujú škodu v státisícoch

Košice 21. decembra (TASR) - Na 500.000 až jeden milión eur odhaduje mesto Košice škodu, ktorá mu vznikne nedokončením prác na Slaneckej ceste v zmluvnom termíne. Chce si ich nárokovať od zhotoviteľa. Práce mali byť hotové do piatka (22. 12.), podľa zástupcu riaditeľa magistrátu Richarda Dlhého sa tak však nestane. Ako informoval po štvrtkovom kontrolnom dni, stavba je v súčasnosti hotová zhruba na 95 percent.



Podľa jeho slov nie sú dokončené niektoré autobusové zastávky, časti chodníkov, príslušenstvo mostných konštrukcií či obrusná vrstva asfaltu na niekoľkých desiatkach metrov.



Oprávnene náklady, ktoré k zmluvnému termínu ukončenia prác nebudú hotové, nebudú môcť byť preplatené z eurofondov. "Pokiaľ sa preukáže, že je to spôsobené zavinením zhotoviteľa, znamená to pre nás škodu," povedal s tým, že mesto si bude uplatňovať to, na čo bude mať nárok.



Dodal, že vrátenie eurofondov za už zrealizované práce nehrozí. "Tieto náklady nám už boli preplatené. Budú nám preplatené aj v zmysle tejto poslednej faktúry, o tieto peniaze neprídeme," ubezpečil Dlhý.



Podľa jeho slov budú môcť byť niektoré práce, vzhľadom na ročné obdobie, dokončené až na jar. Spustenie všetkých križovatiek však odhaduje na koniec januára. "Asfaltový povrch je technologicky pripravený, aby sa mohla spustiť premávka v celom jazdnom profile. Z hľadiska bezpečnosti to ešte nebude umožnené, pretože nefunguje svetelná signalizácia," doplnil hovorca mesta Dušan Tokarčík.



Stavba mala byť pôvodne hotová do 16. augusta, neskôr sa termín posunul na 22. december. Posun podľa Dlhého spôsobili napríklad nedostatočné výsledky skúšky únosnosti podložia či inžinierske siete, o ktorých sa dozvedeli až po výkopových prácach. Zároveň však priznal, že tempo prác zo strany zhotoviteľa mohlo byť lepšie.



Práce na rekonštrukcii, modernizácii a rozšírení Slaneckej cesty v Košiciach, ktorá je najvyťaženejšou cestou druhej triedy v Košickom kraji, sa začali v októbri 2021. Pôvodná cena predstavovala okolo 11,87 milióna eur s DPH. Aktuálne ide o viac ako 17,8 milióna eur s DPH.