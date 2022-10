Slanický ostrov umenia navštívilo do konca augusta takmer 46.000 ľudí

Námestovo 6. októbra (TASR) – Slanický ostrov umenia uprostred Oravskej priehrady v Námestove navštívilo v období od 30. apríla do konca augusta tohto roka 45.881 ľudí. Oproti vlaňajšku zaznamenali pokles návštevnosti. Pre TASR to vo štvrtok uviedol riaditeľ Oravskej galérie v Dolnom Kubíne Michal Čajka.



Turistická sezóna na ostrove v tomto roku trvala do 2. októbra. "V programovej ponuke sme napríklad premiérovo uviedli Detský Slanický ostrov umenia, ktorý bol zameraný na najmenšieho diváka. Po odmlke spôsobenej pandémiou sa koncom augusta opäť stretli na spomienkovej svätej omši v priestore kostola rodáci a ich potomkovia zo zatopenej obce Slanica," priblížil riaditeľ.



Ako doplnil, pokračovala aj pamiatková obnova tamojšieho Kostola Povýšenia sv. Kríža. Vyhodnotili pamiatkové výskumy z minulého roka a v súčasnosti sa pracuje na projektovej dokumentácii k obnove exteriéru a interiéru kostola.



Ďalšiu z vysunutých expozícií Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne od začiatku sezóny do konca augusta navštívilo 3034 turistov. Je to viac ako za celú predchádzajúcu sezónu 2021.