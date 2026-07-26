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Slanický ostrov umenia približuje prácu sochára i konzervátora
Návštevníci majú možnosť vidieť sochára Petra Kolčáka i manželov Kertysovcov, ktorí sa zameriavajú na environmentálnu výchovu a povedia viac o využití kameňa a o rôznych jeho podobách.
Autor TASR
Námestovo 26. júla (TASR) - Kultúrno-spoločenské podujatie s názvom Nedeľa na ostrove s témou „Stopy kameňa“ predstavuje počas nedele na Slanickom ostrove umenia na Orave návštevníkom kameň ako materiál, ktorý od nepamäti spája prírodu, históriu a umenie. Pripravený program s rôznymi ukážkami po celom ostrove bude prebiehať do 16.30 h.
Návštevníci majú možnosť vidieť sochára Petra Kolčáka i manželov Kertysovcov, ktorí sa zameriavajú na environmentálnu výchovu a povedia viac o využití kameňa a o rôznych jeho podobách. „Ďalej majú možnosť vidieť aj prácu konzervátora Oravskej galérie Petra Saxuna, ktorý v ukážkach ponúka pohľad na výrobu umelého kameňa, pohľad na to, ako sa tieto kamene polychromujú, a oboznamuje ich aj s konzervovaním a reštaurovaním kultúrnych pamiatok, predovšetkým z kameňa,“ priblížila historička umenia a vedúca odborného oddelenia Oravskej galérie Katarína Matušková.
Súčasťou podujatia je aj tvorba spoločného landartového diela, do ktorej sa môžu zapojiť všetci návštevníci. „Je to v podstate vytvorenie veľkorozmernej inštalácie, ktorá pozostáva z kameňa. Inšpiráciu môžu návštevníci čerpať práve z reliéfov a z ornamentiky, ktorá je pre Oravu a pre Slanický ostrov charakteristická,“ spresnila Matušková.
V tejto letnej sezóne sa Oravskej galérii, ktorá spravuje ostrov, podarilo sprístupniť západnú časť ostrova s tým, že doposiaľ sa verejnosť do týchto častí dostať nemohla. „Návštevníci sa dostanú k novej vyhliadke, ktorá je zameraná práve na krásnu panorámu Babej hory, a naši návštevníci uvidia z tejto časti aj Vtáčí ostrov,“ doplnila historička umenia s tým, že nové chodníky s pozorovateľňou vytvárajú alternatívu pre návštevníkov ostrova v čase, keď je hlavná atrakcia ostrova - Kostol povýšenia Sv. kríža - počas jej komplexnej obnovy zatvorená. Obnova interiéru aj exteriéru národnej kultúrnej pamiatky bude prebiehať až do konca roka 2028.
Pre návštevníkov Slanického ostrova umenia zabezpečuje Oravská galéria fungovanie vyhliadkových plavieb loďou OG Slanica, ako i prehliadku samotného ostrova. „Loď OG Slanica premáva počas letnej sezóny denne v časoch o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a posledná plavba je o 16.30 h. Plavby trvajú hodinu a pol a sú rozdelené na tri časti. Najskôr je taký 25-minútový okruh plavba loďou, potom je zastávka na Slanickom ostrove umenia, zhruba 40 minút, a potom znova 25-minútový okruh,“ dodal kapitán lode Jozef Štít.
Návštevníci majú možnosť vidieť sochára Petra Kolčáka i manželov Kertysovcov, ktorí sa zameriavajú na environmentálnu výchovu a povedia viac o využití kameňa a o rôznych jeho podobách. „Ďalej majú možnosť vidieť aj prácu konzervátora Oravskej galérie Petra Saxuna, ktorý v ukážkach ponúka pohľad na výrobu umelého kameňa, pohľad na to, ako sa tieto kamene polychromujú, a oboznamuje ich aj s konzervovaním a reštaurovaním kultúrnych pamiatok, predovšetkým z kameňa,“ priblížila historička umenia a vedúca odborného oddelenia Oravskej galérie Katarína Matušková.
Súčasťou podujatia je aj tvorba spoločného landartového diela, do ktorej sa môžu zapojiť všetci návštevníci. „Je to v podstate vytvorenie veľkorozmernej inštalácie, ktorá pozostáva z kameňa. Inšpiráciu môžu návštevníci čerpať práve z reliéfov a z ornamentiky, ktorá je pre Oravu a pre Slanický ostrov charakteristická,“ spresnila Matušková.
V tejto letnej sezóne sa Oravskej galérii, ktorá spravuje ostrov, podarilo sprístupniť západnú časť ostrova s tým, že doposiaľ sa verejnosť do týchto častí dostať nemohla. „Návštevníci sa dostanú k novej vyhliadke, ktorá je zameraná práve na krásnu panorámu Babej hory, a naši návštevníci uvidia z tejto časti aj Vtáčí ostrov,“ doplnila historička umenia s tým, že nové chodníky s pozorovateľňou vytvárajú alternatívu pre návštevníkov ostrova v čase, keď je hlavná atrakcia ostrova - Kostol povýšenia Sv. kríža - počas jej komplexnej obnovy zatvorená. Obnova interiéru aj exteriéru národnej kultúrnej pamiatky bude prebiehať až do konca roka 2028.
Pre návštevníkov Slanického ostrova umenia zabezpečuje Oravská galéria fungovanie vyhliadkových plavieb loďou OG Slanica, ako i prehliadku samotného ostrova. „Loď OG Slanica premáva počas letnej sezóny denne v časoch o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a posledná plavba je o 16.30 h. Plavby trvajú hodinu a pol a sú rozdelené na tri časti. Najskôr je taký 25-minútový okruh plavba loďou, potom je zastávka na Slanickom ostrove umenia, zhruba 40 minút, a potom znova 25-minútový okruh,“ dodal kapitán lode Jozef Štít.