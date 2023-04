Slanický ostrov umenia privíta prvých návštevníkov v tomto roku

Námestovo 28. apríla (TASR) – Jubilejnú 50. sezónu na Slanickom ostrove umenia uprostred Oravskej priehrady otvoria v sobotu 29. apríla. Okrem prehliadky expozícií tradičného ľudového umenia je pre návštevníkov pripravená vyhliadková plavba po Oravskej priehrade. TASR o tom informoval riaditeľ správcovskej Oravskej galérie (OG) Michal Čajka.



Loď s kapacitou 90 miest premáva na ostrov z prístavu č. 2 v Námestove-Slanickej osade. "Dominantou ostrova je Kostol Povýšenia sv. Kríža patriaci k bývalej obci Slanica, ktorú zatopili vody priehrady. Súčasťou novovzniknutého ostrova sa okrem kostola stala aj väčšina zastavení pôvodnej slanickej kalvárie, hrobka rodiny Klinovskej a obecný cintorín," priblížil Čajka.



Ostrov sa neskôr dostal do správy OG a stal sa miestom prezentácie ľudového umenia. V roku 1971 v interiéri kostola galéria otvorila expozíciu Tradičná ľudová plastika a maľba. V roku 1973 pribudla v exteriéri expozícia oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia. V bývalej hrobke galéria inštalovala expozíciu histórie zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady.



Čajka dodal, že pri príležitosti okrúhleho výročia vzniku expozície oravskej kamenárskej tvorby pripravujú knižného sprievodcu. Zároveň chystajú spustenie mobilnej aplikácie sprievodcu po exteriérových expozíciách na ostrove. "V prístave bude pripravená oddychová plocha pre rodiny s deťmi a cykloservisný stojan pre cyklistov. Vlani sme rozsiahlou projektovou dokumentáciou dokončili prípravné práce na revitalizácii Kostola Povýšenia sv. Kríža a pevne veríme, že sa čo najskôr začne jeho postupná obnova," vyzdvihol riaditeľ OG.



Expozície sprístupnia do začiatku októbra. Na ostrov návštevníkov prepraví loď Oravskej galérie OG-SLANICA, ktorú zakúpili v roku 2005 z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja. Čajka načrtol, že v tomto roku majú so spolupracovníkmi pripravených niekoľko špeciálnych podujatí venovaných deťom, milovníkom hudby, divadla aj súčasného vizuálneho umenia.