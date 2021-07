Slatinské Lazy čoskoro začnú využívať nový obecný úrad

Slatinské Lazy 23. júla (TASR) - V Slatinských Lazoch v okrese Detva by mali už v auguste skolaudovať nový obecný úrad s kultúrnym domom. Objekt vznikol prestavbou starého úradu za asi jeden rok.



"V súčasnosti sa na stavbe vykonávajú posledné úpravy interiéru a okolia," povedala TASR starostka Darina Hroncová. Modernú budovu by chceli pre verejnosť otvoriť koncom leta.



Na investíciu si obec zobrala úver. Dodávateľ prác z Lučenca vzišiel zo súťaže. Samospráva mu zaplatí 426.000 eur. "Časť peňazí na stavbu máme z predaja štvorizbového bytu, v ktorom máme prechodné pracovisko obecného úradu," pripomína Hroncová.



Pôvodne chceli stavbu financovať z fondov EÚ. "Rekonštrukcia kultúrneho domu cez projekty Európskej únie nám neprešla a to preto, že nedosahujeme požadovanú energetickú efektivitu, nakoľko pôvodná budova mala už asi 70 rokov, viackrát bola rekonštruovaná a prestavovaná," priblížila starostka.



V jednom krídle nového úradu bude aj kultúrny dom so spoločenskou sálou pre asi 100 ľudí. Podľa Hroncovej by mal byť využívaný na rôzne rodinné oslavy, spolkovú činnosť, podujatia miestnej základnej školy či kary.



Slatinské Lazy majú v súčasnosti približne 530 obyvateľov. Počet obyvateľov sa po poklese stabilizoval v posledných rokoch, keď obec predala niekoľko bytov po vojakoch a pribudli aj ďalší obyvatelia v nových rodinných domoch.