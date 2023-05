Slatiny pri S. Teplici chcú zachrániť pomocou kosenia a iných opatrení

Spišská Teplica 4. mája (TASR) - Slatiny neďaleko obce Spišská Teplica pri Poprade chcú zachrániť pomocou kosenia a ďalších opatrení. Botanička Správy Tatranského národného parku (TANAP) Katarína Žlkovanová upozornila, že ide o posledné zvyšky slatinných lúk, ktoré sa zachovali v okolí Popradu. Sú súčasťou projektu obnovy rašelinísk v Karpatoch, ktorého cieľom je obnova vybraných ekosystémov a tiež zmierňovanie dosahu klimatickej zmeny.



"Lokalita pozostáva z troch častí, všetky tri sú vyhlásené za územie európskeho významu a hlavným predmetom ochrany je zachovanie slatín a druhov rastlín a živočíchov na nich viazaných. Máme tu napríklad pimprlíka mokraďového, vzácnu prvosienku pomúčenú, ale aj bublinatku, ktorá je druhom mäsožravej rastliny," vymenovala botanička.



Územie slatinných lúk a rašelinísk bolo medzi Popradom a Svitom omnoho rozľahlejšie, ako je to dnes. Po melioračných zásahoch boli v prevažnej miere zničené, odvodnené a premenené na polia. V súčasnosti zostali zachované už iba fragmenty a správcom tohto vzácneho územia je Správa TANAP-u. "To nám umožňuje realizovať obnovné opatrenia tak, aby to bolo najoptimálnejšie na zachovanie priaznivého stavu biotopov slatinných rašelinísk," ozrejmila Žlkovanová s tým, že spišskoteplické slatiny majú cez 25 hektárov. Okrem toho sú pod Tatrami veľmi vzácne aj Belianske lúky a slaniská v katastri obce Hôrka.



V rámci projektu obnovujú na Slovensku 12 vybraných rašelinísk. Inštitút aplikovanej ekológie Daphne so Štátnou ochranou prírody SR chce zrealizovať vegetačný a hydrologický prieskum lokalít a pripravili obnovné plány pre každú z nich. "Na spišskoteplických slatinách budeme napríklad zasypávať odvodňovací kanál, kosiť slatinné lúky najmä v miestach, ktoré zarastajú trstinou a odstraňovať náletové dreviny, ktoré z lokality odčerpávajú vodu," priblížil Ján Šeffer z Daphne.



Vo štvrtok odobrali v lokalite vzorky, z ktorých budú analyzovať obsah uhlíka a zároveň zmerajú hĺbku rašeliny. "Cieľom je zistiť, koľko uhlíka dokáže rašelinisko viazať a pri akých podmienkach je ich potenciál využitý," ozrejmila Magni Kyrkjeeide z Nórskeho inštitútu pre výskum prírody NINA.



Projekt "Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch" je financovaný z nórskeho grantu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu. Šeffer dodal, že celkovo majú na manažmentové opatrenia počas viac ako dvoch rokov vyčlenených asi 950.000 eur. Pod Tatrami sú partnermi projektu aj mesto Spišská Belá a Pro Populo. Cieľom opatrení je rašeliniská obnoviť a zvýšiť ich kapacitu jednak zvýšením hladiny podzemnej vody, ale aj kosením a odstraňovaním náletových drevín. "Hlavným prínosom rašelinísk je ich zadržiavanie vody v krajine. V dnešných časoch, keď tá voda rýchlo odteká z územia, je práve toto potrebné," uzatvára Žlkovanová.