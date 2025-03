Bratislava 10. marca (TASR) - Spevácka diva Slávka Zámečníková sa po roku vracia do Slovenskej filharmónie (SF). V bratislavskej Redute sa naposledy predstavila po boku orchestra SF spolu s dirigentom Jurajom Valčuhom. V aktuálnej 76. koncertnej sezóne tu uvedie komorný piesňový repertoár. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova. Piesňový večer slovenskej sopranistky sa uskutoční v utorok 11. marca o 19.00 h.



Zámečníková je od sezóny 2020/2021 sólistkou Viedenskej štátnej opery, predtým počas piatich rokov mala angažmán v Opernom štúdiu v Štátnej opere v Berlíne. V Malej sále SF sa predstaví v piesňovom repertoári spolu s klavírnym virtuózom Matthiasom Samuilom.



V programe zaznie piesňová tvorba autorov mnohých národností. Otvorí ho päť piesní francúzskeho skladateľa Gabriela Faurého. "Skomponoval viac ako 100 piesní a tri piesňové cykly," poznamenáva filharmónia. Nasledovať bude výber z diela americkej skladateľky a klaviristky Amy Beachovej, v ktorej tvorbe figurujú okrem diel orchestrálnych aj zborové kompozície, komorná hudba, kantáty a piesne, niektoré komponované na verše Williama Shakespeara. "Cyklus Three Shakespeare Songs, op. 37 skomponovala skladateľka v roku 1897," spresňuje Tolstova.



Matthias Samuil sa predstaví aj ako sólový hráč. V jeho interpretácii si návštevníci vypočujú klavírnu miniatúru Franza Liszta Consolation č.3 Des dur, S. 172.



Filharmónia upozorňuje aj ďalšieho zo skladateľov, ktorého pri komponovaní piesní inšpiroval Shakespeare. Bol ním rodák z Brna Erich Wolfgang Korngold. V programe zaznie jeho cyklus Four Shakespeare Songs, op.31, ktorý predstavuje zhudobnenie štyroch básní z hier slávneho dramatika.



"Po ňom sa Slávka Zámečníková vráti opäť k francúzskej piesňovej tvorbe prostredníctvom diel Maurica Ravela, Claudea Debussyho a Francisa Poulenca," avizuje SF Piesňový večer, na ktorom bude zastúpená aj argentínska klavírna literatúra 20. storočia. "Tri argentínske tance Alberta Ginastera predstavujú azda jej najpopulárnejšie dielo. Danza de la moza donosa, op. 2 č. 2 je druhou časťou Ginasterovej kompozície Danzas Argentinas, op.2, ktorá zaznie v interpretácii Matthiasa Samuila," dodáva Tolstova s tým, že klavírny predel presunie návštevníkov aj do Španielska v piesňach, pod ktoré sa podpísali Eduard Toldrá a Fernando Obradors.