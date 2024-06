Slávnosť Božieho tela si veriaci pripomenuli aj v uliciach Košíc

Košice 2. júna (TASR) - Svätou omšou v Katedrále sv. Alžbety a slávnostným sprievodom ulicami si veriaci v Košiciach v nedeľu pripomenuli katolícky sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Informuje o tom Košická arcidiecéza na svojej webovej stránke.



Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober. V homílii upriamil pohľad na podstatu sviatku - reálnu prítomnosť Krista. "Eucharistia pretvára, uzdravuje, posväcuje, pripodobňuje Kristovi a upevňuje vo viere," povedal s tým, že zároveň spája veriacich. "Eucharistia nie je odmenou pre spravodlivých, ale je liekom pre chorých, a to sme dnes všetci - duchovne chorí, ranení a strádajúci, tužiaci po pokoji a mieri," dodal.



Po svätej omši sa začal tradičný slávnostný sprievod so štyrmi zastaveniami. Arcibiskup udeľoval prítomným aj požehnanie so sviatosťou oltárnou.



Pri príležitosti tohto sviatku, známeho pod názvom Božie telo, sa slávnostné sväté omše a procesie veriacich ulicami miest a obcí konajú na viacerých miestach. Sviatok síce pripadá vždy na štvrtok po Najsvätejšej Trojici, no slávi sa aj v nasledujúcu nedeľu. Prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo sviatosti oltárnej.