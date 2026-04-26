Slávnosť sv. Juraja v Podbrezovej opäť otvára doliny Nízkych Tatier
25. ročník podujatia sa o 10.00 h začal svätou omšou v Kostole svätého Juraja a pokračuje alegorickým sprievodom vyzdobenými ulicami Lopeja.
Autor TASR
Podbrezová 26. apríla (TASR) - Jarná slávnosť svätého Juraja, ktorú v nedeľu organizujú v časti obce Podbrezová - Lopej v okrese Brezno, aj tento rok symbolicky otvára doliny Rudohoria a Nízkych Tatier. TASR o tom informoval starosta Podbrezovej Ladislav Kardhordó.
Spresnil, že 25. ročník podujatia sa o 10.00 h začal svätou omšou v Kostole svätého Juraja a pokračuje alegorickým sprievodom vyzdobenými ulicami Lopeja. Po ňom organizátori naplánovali oficiálne otvorenie poľnohospodárskeho roka a turistickej sezóny. Súčasťou slávnosti sú podľa starostu tradičný ľudový jarmok, vystúpenie detí z materských škôl i skupiny historického šermu. Priestor dostanú aj sokoliarske skupiny, hudobné kapely, spoločenské tance a aj ľudová hudba. Objasnil, že cieľom akcie je spájať miestnych ľudí a komunity.
Ako ďalej uviedol, slávnosť je tradičné podujatie, ktoré sa zameriava na ľudové zvyky a tradície. Organizátori pripravujú aj aktivity pre deti.
Starosta doplnil, že Podbrezová v súčasnosti pozostáva z viacerých starších obcí či osád, jednou z nich je aj Lopej. Okolie pre záujemcov ponúka viaceré turistické i cyklistické trasy.
