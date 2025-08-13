< sekcia Regióny
Slávnosti hodnotí Detva ako vydarené,nevyhli sa však zvýšeným nákladom
Festival priniesol aj výzvy, ktoré treba v ďalších rokoch riešiť.
Autor TASR
Detva 13. augusta (TASR) - Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve hodnotia návštevníci, organizátori a účinkujúci ako vydarené. Napriek tomu však festival priniesol aj výzvy, ktoré treba v ďalších rokoch riešiť. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Dodal, že presný hospodársky výsledok podujatia zatiaľ nie je známy. Predsedníčka organizačného výboru festivalu Viera Trokšiar Bystrianska však podotkla, že ho očakávajú priaznivejší ako vlani. V roku 2024 skončil festival s mínusom približne 2000 eur. Bolo to najmä pre investície do amfiteátra. Išlo o opravy pokladníc, údržbu štítov či technické práce. „Ak by sme dosiahli zisk, investujeme ho späť do amfiteátra. Je potrebné ho každoročne udržiavať,“ objasnila.
Hovorca spomenul, že ani tento rok sa organizátori nevyhli zvýšeným nákladom. Ceny zvukovej a svetelnej techniky ostali na úrovni minulého roka, rástli však výdavky na bezpečnostnú službu a stravu pre účinkujúcich. „Potrebovali sme viac pracovníkov bezpečnostnej služby nielen v hľadisku, ale aj v stravovacom areáli a v ďalších častiach,“ vysvetlila predsedníčka. Strava pre účinkujúcich bola drahšia nielen pre viac účinkujúcich, ale aj pre rast cien potravín.
Tohtoročné slávnosti podľa mesta ukázali, že festivalový areál potrebuje modernizáciu. Najväčším problémom bola voda. „Napriek výdatnosti vrtu v studniach sa pri toľkých návštevníkoch stále dostávame na hranu našich možností. Úlohou do budúcnosti bude určite vybudovanie nového moderného hygienického centra pre areál amfiteátra,“ zhodnotil primátor mesta Branislav Baran.
Samospráva zhrnula, že ďalšou slabou stránkou bolo parkovanie, najmä počas piatkového (11. 7.) večerného programu. Prístupová cesta nestačila na veľký nápor áut. Ako jedno z riešení tak zvažuje zriadenie druhého vstupu do areálu, čo by pomohlo lepšie regulovať premávku.
Otvorenou otázkou ostáva, či budú slávnosti v budúcnosti pokračovať v štvordňovom formáte. „Rozhodne o tom dostupnosť finančných zdrojov. Záujem ľudí o predstavenia počas prvého dňa, vo štvrtky, rastie. Návštevnosť bola vyššia ako minulý rok,“ uviedla Bystrianska.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve boli tento rok od 10. do 13. júla.
Dodal, že presný hospodársky výsledok podujatia zatiaľ nie je známy. Predsedníčka organizačného výboru festivalu Viera Trokšiar Bystrianska však podotkla, že ho očakávajú priaznivejší ako vlani. V roku 2024 skončil festival s mínusom približne 2000 eur. Bolo to najmä pre investície do amfiteátra. Išlo o opravy pokladníc, údržbu štítov či technické práce. „Ak by sme dosiahli zisk, investujeme ho späť do amfiteátra. Je potrebné ho každoročne udržiavať,“ objasnila.
Hovorca spomenul, že ani tento rok sa organizátori nevyhli zvýšeným nákladom. Ceny zvukovej a svetelnej techniky ostali na úrovni minulého roka, rástli však výdavky na bezpečnostnú službu a stravu pre účinkujúcich. „Potrebovali sme viac pracovníkov bezpečnostnej služby nielen v hľadisku, ale aj v stravovacom areáli a v ďalších častiach,“ vysvetlila predsedníčka. Strava pre účinkujúcich bola drahšia nielen pre viac účinkujúcich, ale aj pre rast cien potravín.
Tohtoročné slávnosti podľa mesta ukázali, že festivalový areál potrebuje modernizáciu. Najväčším problémom bola voda. „Napriek výdatnosti vrtu v studniach sa pri toľkých návštevníkoch stále dostávame na hranu našich možností. Úlohou do budúcnosti bude určite vybudovanie nového moderného hygienického centra pre areál amfiteátra,“ zhodnotil primátor mesta Branislav Baran.
Samospráva zhrnula, že ďalšou slabou stránkou bolo parkovanie, najmä počas piatkového (11. 7.) večerného programu. Prístupová cesta nestačila na veľký nápor áut. Ako jedno z riešení tak zvažuje zriadenie druhého vstupu do areálu, čo by pomohlo lepšie regulovať premávku.
Otvorenou otázkou ostáva, či budú slávnosti v budúcnosti pokračovať v štvordňovom formáte. „Rozhodne o tom dostupnosť finančných zdrojov. Záujem ľudí o predstavenia počas prvého dňa, vo štvrtky, rastie. Návštevnosť bola vyššia ako minulý rok,“ uviedla Bystrianska.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve boli tento rok od 10. do 13. júla.