Začína sa ďalší ročník Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska

Svidník 29. júla (TASR) - Ľudové tradície a kultúru pôvodného etnika na severovýchode Slovenska priblížia návštevníkom účinkujúci v rámci 68. ročníka Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska. Podujatie sa koná vo Svidníku od piatka do nedele (31. 7.).



"Je to najstaršie podujatie tohto druhu na Slovensku, staršie ako festival vo Východnej. Okrem toho sa uskutočňuje bez jediného prerušenia. Slávnosti sa konali aj počas pandémie ochorenia COVID-19. Je to koncipované ako ústredné podujatie Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky (ZRUSR), ktoré má za cieľ predstaviť kultúru tejto národnostnej menšiny v čo najširšom spektre, vo všetkých jej žánroch," uviedol predseda Ústrednej rady ZRUSR Pavol Bogdan



Ako povedal, v posledných rokoch program pre pandémiu obmedzili. "Tohto roku sme a vrátili znovu k trojdňovému podujatiu s tým, že keďže sa koná počas prázdnin, tak sa nekonajú podujatia, ktoré boli viazané na školy. Namiesto toho sa uskutoční program aj dnes v prvý deň festivalu priamo v amfiteátri," doplnil Bogdan.



V piatok sa uskutočnila v Podduklianskej knižnici beseda so spisovateľmi a popoludní sprístupnili v priestoroch Slovenského národného múzea - Múzea ukrajinskej kultúry (SNM - MUK) výstavu fotografií Ladislava Cupera.



Od 18.00 h v miestnom amfiteátri vystúpia viacerí mladí folkloristi, ako aj Ľudová hudba Strunka, Dominika Šuťáková a Trio Višňa. Po nich sa predstaví kapela Naraz Bender a hudobník Strapo.



V sobotu sa program začne rovnako o 18.00 h a divákom sa predstaví Marka Mačošková a viacerí folkloristi z rôznych častí východného Slovenska. O 20.00 h v rámci oficiálneho otvorenia slávností vystúpia hostia z Ukrajiny a zo Srbska. Hosťom festivalu bude Folklórny súbor Detva. Ďalej sa predstaví hudobníčka Halina a záver dňa bude patriť ľudovej zábave s kapelou Fortuna.



V nedeľu bude v drevenom chráme sv. Paraskevy z 18. storočia v areáli Národopisnej expozície Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry odslúžená svätá liturgia. Následne sa v amfiteátri začne folklórno-etnografický program s názvom Poklady ľudu. O 13.00 h sa uskutoční kladenie vencov k pamätníku armádneho generála Ludvíka Svobodu. Slávnosti vyvrcholia galaprogramom, v ktorom sa predstavia viaceré folklórne súbory z východného Slovenska.