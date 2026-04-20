< sekcia Regióny
Slávnosti na Oravskom hrade prinesú šermiarske súboje i sokoliarov
Slávnosti sa na Hlavnom nádvorí Oravského hradu budú niesť v znamení historickej atmosféry 16. a 17. storočia, kedy žil aj najznámejší majiteľ Oravského hradu Juraj Thurzo so svojou rodinou.
Autor TASR
Oravský Podzámok 20. apríla (TASR) - Thurzove slávnosti na Oravskom hrade prinesú historický sprievod obcou Oravský Podzámok i slávnostnú svätú omšu v Kaplnke sv. Michala. Ako informovalo Oravské múzeum na svojom webe, v rámci podujatia bude tento víkend slávnostne otvorená hlavná letná turistická sezóna 2026.
Slávnosti sa na Hlavnom nádvorí Oravského hradu budú niesť v znamení historickej atmosféry 16. a 17. storočia, kedy žil aj najznámejší majiteľ Oravského hradu Juraj Thurzo so svojou rodinou. „V priestoroch hradného nádvoria bude prebiehať dvojdňový program spojený s remeselným jarmokom. Nebude chýbať dobová hudba, šermiarske súboje, historické tance, divadelné vystúpenia a svoje umenie predvedú aj šikovní sokoliari,“ priblížili z múzea.
Program sa bude konať v sobotu 25. apríla a v nedeľu 26. apríla od 12.00 do 16.00 h, pričom na hrade budú od 9.00 h prebiehať aj klasické individuálne historické prehliadky.
