Slávnosti Partizánske chodníčky pripomenuli význam Petroviec v SNP

Petrovce 8. augusta (TASR) – Výročiu Slovenského národného povstania (SNP) je venované podujatie Partizánske chodníčky, ktoré sa v nedeľu koná v obci Petrovce v okrese Vranov nad Topľou. „Naša obec bola sídlom partizánskeho zväzku Čapajev, preto si už 48. rok pripomíname, že odtiaľto podnikali partizáni diverzné akcie,“ uviedol pre TASR starosta obce Ján Jenčo.



Pri Petrovciach bolo za povstania v roku 1944 zároveň prvé partizánske letisko, kde pristávali sovietske vojenské lietadlá. Pri pamätníku tohto letiska sa v nedeľu konal aj pietny akt kladenia vencov.



K programu slávností patrí aj zoskok parašutistov a vystúpenie ľudovej hudby Verbunk, folklórneho súboru Oblík a Vranovských heligonkárov. „Vlastne na lúke, na ktorej oslavujeme, sa partizáni schádzali, tu sa križovali cesty od ich bunkrov, odtiaľto chodili na Petrovce, Pavlovce, Hermanovce a na Zlatú Baňu, preto sa to volá Partizánske chodníčky,“ vysvetlil starosta.



Oslavy SNP majú v Petrovciach v tomto roku nadregionálny charakter. Začali sa v sobotu (7. 8.) už tradičným Behom vďaky na Duklu a späť. Obec si tak uctieva padlých vojakov, ako aj obete z radov miestnych obyvateľov, keďže fašisti dedinu za pomoc partizánom 7. septembra 1944 vypálili.



Predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Pavol Sečkár v príhovore vyzdvihol význam Petroviec, a to ešte pred vypuknutím SNP. „Tak, ako je nám známe dianie v meste Melitopoľ, kde sa po prechode na stranu Sovietov sústreďovali slovenskí vojaci, aby utvorili 2. československú paradesantnú brigádu v ZSSR, tak sa práve vo vašej obci utváral základ početného, rozsiahleho partizánskeho hnutia na východnom Slovensku. Hoci sa v tomto regióne nepodarilo v plnej miere mobilizovať vojenské zložky, boli to práve partizánske zväzky, ktoré nezanedbateľne narúšali zázemie fašistického nepriateľa,“ uviedol.