Slávnosti pod Ostrým vrchom odštartujú oravské folklórne podujatia

Dlhá nad Oravou 18. júna (TASR) – Letné folklórne podujatia na Orave odštartujú v sobotu večer obecné slávnosti pod Ostrým vrchom v Dlhej nad Oravou. Za obec o tom informoval Miroslav Žabenský.



Dvojdňový program sa začne v sobotu o 20.00 h v centre obce diskotékou pre starších i mladších, v sprievodnom programe privítajú hostí z partnerskej obce Velká Polom v Českej republike. Nedeľný (19. 6.) program otvorí o 10.00 h v kostole sv. Ladislava svätá omša.



"Obohatením a novinkou tohtoročných slávností bude prvý ročník súťaže O najchutnejší dlhánsky recept. Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky šikovné kuchárky a gazdinky – i muži, ktorí do vyhradených priestorov areálu slávností do 13.00 h prinesú svoj napečený alebo uvarený tradičný sladký pokrm aj s receptom. O tých najchutnejších rozhodnú diváci verejnou ochutnávkou a hlasovaním," doplnil Žabenský.



Program na pódiu sa začne o 13.30 h Stretnutím s piesňou a tancom, predstavia sa v ňom folklórne skupiny z Pucova, Medzibrodia nad Oravou, Dolného Kubína – Kňažej, Bzín, Žaškova a Dlhej nad Oravou. V profilovom programe hosťa slávností spoznajú diváci tanečné i hudobné podoby tradičnej kultúry Podpoľania v podaní folklórneho súboru Detva. Program ukončí hudobná skupina Lekra z Dolného Kubína.