Slávnosti v Brezne ozvláštni kráľovský sprievod

Brezno 28. mája (TASR) - Na Horehroní sa vo štvrtok (29. 5.) začínajú najväčšie mestské slávnosti, Dni mesta Brezno, ktoré sa ponesú v duchu osláv 760. výročia prvej písomnej zmienky. Námestie M. R. Štefánika až do soboty (31. 5.) ovládne hudba, tanec, spev a chystá sa aj kráľovský sprievod mestom. V súvislosti s podujatím budú platiť dopravné obmedzenia, prvým z nich je uzavretie parkoviska na námestí od utorňajšej (27. 5.) polnoci, kde sa zložia kolotoče. Informovala o tom na webe breznianska samospráva.



K úplnej uzávere miestnych ciest južnej a severnej strany námestia dôjde vo štvrtok od 16.00 h. V piatok (30. 5.) a v sobotu uzatvoria Ulicu Boženy Němcovej a časť Malinovského ulice, od 18.00 do 23.00 h budú uzatvárať aj cestu I/66 od križovatky s Ulicou Hradby po križovatku s Rázusovou ulicou. Cestujúca verejnosť musí v oboch dňoch počítať aj s večerným uzavretím autobusových zastávok na Ulici ČSA.



Podľa radnice Dni mesta Brezno budú v tomto roku výnimočné a prispeje k tomu aj sprievod mestom v sobotu o 16.00 h. Kráľovská družina na koňoch v podaní historickej skupiny povedie všetkých účastníkov sprievodu od domu kultúry Ulicou Boženy Němcovej smerom k mestskému úradu a odtiaľ na námestie. Tam bude program pokračovať dramatizáciou historických udalostí súvisiacich s prvou písomnou zmienkou o meste.



V sobotňajších ranných hodinách budú domáce občianske združenia variť v parku guľáše. Výťažok mesto venuje rodine Kirdajovej.



„Jeden aprílový deň zásadným spôsobom zasiahol do života tejto mladej štvorčlennej rodiny. Na ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom pri tragickej dopravnej nehode zahynula rodičom Karolovi a Timei päťročná dcérka Sofia Lily. Rodičia a ich druhá, ani nie trojročná Natália skončili s ťažkými zraneniami v nemocnici. Ďalšia liečba a rekonvalescencia bude pre nich nielen psychicky, ale i finančne náročná, preto sa mesto rozhodlo, že rodine aspoň takýmto spôsobom pomôže,“ uviedla radnica.