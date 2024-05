Slávnosti v Brezne si vyžiadajú dopravné obmedzenia, uzavrú aj I/66

Brezno 27. mája (TASR) - Najväčšia kultúrno-spoločenská udalosť na Horehroní, Dni mesta Brezna, ktoré sa uskutočnia v piatok (31. 5.) a sobotu (1. 6.), si vyžiada viaceré dopravné obmedzenia. Informovala o tom v pondelok radnica s tým, že tak chce zaistiť väčšiu bezpečnosť návštevníkov.



Už od pondelňajšej polnoci bude uzavreté parkovisko oproti hotelu Ďumbier, kam začnú prichádzať kolotoče. V piatok a sobotu od 6.00 h dôjde k úplnej uzávere miestnych komunikácií na severnej a južnej strane Námestia M. R. Štefánika, Ulice Boženy Němcovej a časti Malinovského ulice. Od 18.00 do 23.00 h uzavrú aj hlavný ťah I/66. Uzávery miestnych komunikácií sa majú skončiť v nedeľu (2. 6.) okolo 1.00 h v noci.



Počas oboch dní podujatia budú uzavreté aj autobusové zastávky na Ulici ČSA pre MHD a prímestské linky, a to v čase od 18.00 do 23.00 h.



Mestské slávnosti v Brezne sľubujú zaujímavý program, v ktorom vystúpi napríklad i česká spevácka legenda Dalibor Janda. Občianske združenia a primátor budú v mestskom parku variť guľáš a počas osláv odovzdajú aj mestské ocenenia. Nebudú chýbať stánky s občerstvením, letný jarmok s ponukou rôznych ľudových výrobkov ani atrakcie pre deti.