Slávnosti v Nitre ponúknu koncerty i súťaž v strúhaní chrenu
Program slávností sa začína o 17.30 h pred bývalým kinom Lipa.
Autor TASR
Nitra 22. augusta (TASR) - Na nitrianskom sídlisku Chrenová sa v piatok popoludní začína trojdňové kultúrne podujatie. Ako informovala radnica, Chrenovské slávnosti ponúknu návštevníkom koncerty, súťaže, remeselné stánky a rôzne atrakcie.
Program slávností sa začína o 17.30 h pred bývalým kinom Lipa. Úvod bude patriť speváckej skupine Janíkovská studnička, nasledovať bude koncert kapely E.G.O. Group a vystúpenie Tanečnej školy Nexum. Program prvého dňa uzavrie Peter Juhás s kapelou.
Sobotný program ponúkne stretnutie s hokejistami HK Nitra a maskotom Corgim, vystúpenia kapiel 2NA3 a Bez cenzúry a aj súťaž v strúhaní chrenu na čas. Večer bude patriť koncertu hudobných skupín Kazetofón a Funkiez.
V nedeľu sa deti môžu tešiť na interaktívny koncert Mici a Mňau. Program ponúkne aj vystúpenie Tanečnej školy Nexum & OSB Kids. Večer vyvrcholí koncertom rockovej kapely DARS.
Súčasťou Chrenovských slávností je aj sprievodný program. „Počas troch dní ponúkne prezentáciu obnovy kina Lipa, výstavu venovanú architektovi Michalovi Maximiliánovi Scheerovi a rôzne atrakcie pre deti,“ doplnila radnica.
