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Slávnosti v Starej Ľubovni pripomenú časy najväčšej slávy hradu
Hradné slávnosti doplní aj program v podhradí, kde sa v piatok a v sobotu (25. 7.) uskutoční prvý medzinárodný folkový festival Folkové podhradie.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 24. júla (TASR) - Hrad Ľubovňa sa počas tohto víkendu odeje do zlata. Hradné slávnosti, ktoré sa začínajú v piatok, pripomenú časy jeho najväčšej slávy. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR uviedol, že si pripomenú atmosféru, keď sa hrad v rokoch 1655 až 1661 stal útočiskom poľských korunovačných klenotov a miestom významných historických udalostí.
„Počas celého víkendu si hrad pripomína 370 rokov od návštevy kráľa Jána II. Kazimíra, ktorý rok po tom, čo boli na hrade ukryté poľské korunovačné klenoty, ich prišiel skontrolovať. Ich repliky návštevníci aj uvidia, originály neexistujú, pretože tie boli zničené a roztavené na začiatku 19. storočia,“ priblížil Mikulík.
Pripomenul, že jedinečnú atmosféru Ľubovne zachytil vo svojom románe Potopa aj spisovateľ Henryk Sienkiewicz. Opisuje hrad, na ktorom pri vítaní hostí hrmeli delá, zvony sa rozozvučali nad krajinou a priestory žiarili zlatom, striebrom, gobelínmi a vzácnymi umeleckými predmetmi. Práve touto predstavou sa inšpirujú Hradné slávnosti. Návštevníkom ponúknu návrat do čias, keď bol hrad jedným z najvýznamnejších v rámci severného Uhorska.
Počas nadchádzajúcich troch dní budú môcť návštevníci zažiť sokoliarske vystúpenia v podaní Sokoliarov sv. Bavona, rytierske súboje, ukážky historického šermu a dobový život v podaní šermiarskej skupiny Páni Spiša. Hlavný program sa uskutoční denne o 11.00 h, 13.00 h, 15.00 h a 16.30 h. V piatok bude pokračovať aj po zotmení tematickou nočnou prehliadkou, ktorá návštevníkov prevedie tajomnými zákutiami v netradičnej večernej atmosfére. Vstupy sú pripravené o 21.00 h, 21.15 h, 21.30 h a 21.45 h. „Prehliadka bude veľmi interaktívna, každý z návštevníkov získa určitú funkciu vojenskej aj nevojenskej posádky, bude tu zbrojnoš, kastelán, chyžná či pivovarník,“ dodáva riaditeľ. Večer vyvrcholí o 22.00 h ohňovou šou.
Hradné slávnosti doplní aj program v podhradí, kde sa v piatok a v sobotu (25. 7.) uskutoční prvý medzinárodný folkový festival Folkové podhradie. Ten spojí koncerty slovenských a poľských interpretov s historickou atmosférou stredovekého tábora Pasternik. Návštevníkov čakajú rytierske workshopy, ukážky historického šermu, streľba z katapultu, detské cyklopreteky či oddychová zóna aj množstvo ďalších aktivít. Na festivale vystúpia Somethingski Trio, Eniesa, Martin Geišberg & Nany Hudák, Kapela Hanki Wójciak, Edo Klena a ďalší hudobníci.
„Spojenie Hradných slávností a Folkového podhradia vytvorí počas posledného júlového víkendu na hradnom kopci jedinečnú atmosféru, v ktorej sa stretne história, tradičná kultúra, hudba a zážitky pre všetky vekové kategórie,“ uzatvára Mikulík.
„Počas celého víkendu si hrad pripomína 370 rokov od návštevy kráľa Jána II. Kazimíra, ktorý rok po tom, čo boli na hrade ukryté poľské korunovačné klenoty, ich prišiel skontrolovať. Ich repliky návštevníci aj uvidia, originály neexistujú, pretože tie boli zničené a roztavené na začiatku 19. storočia,“ priblížil Mikulík.
Pripomenul, že jedinečnú atmosféru Ľubovne zachytil vo svojom románe Potopa aj spisovateľ Henryk Sienkiewicz. Opisuje hrad, na ktorom pri vítaní hostí hrmeli delá, zvony sa rozozvučali nad krajinou a priestory žiarili zlatom, striebrom, gobelínmi a vzácnymi umeleckými predmetmi. Práve touto predstavou sa inšpirujú Hradné slávnosti. Návštevníkom ponúknu návrat do čias, keď bol hrad jedným z najvýznamnejších v rámci severného Uhorska.
Počas nadchádzajúcich troch dní budú môcť návštevníci zažiť sokoliarske vystúpenia v podaní Sokoliarov sv. Bavona, rytierske súboje, ukážky historického šermu a dobový život v podaní šermiarskej skupiny Páni Spiša. Hlavný program sa uskutoční denne o 11.00 h, 13.00 h, 15.00 h a 16.30 h. V piatok bude pokračovať aj po zotmení tematickou nočnou prehliadkou, ktorá návštevníkov prevedie tajomnými zákutiami v netradičnej večernej atmosfére. Vstupy sú pripravené o 21.00 h, 21.15 h, 21.30 h a 21.45 h. „Prehliadka bude veľmi interaktívna, každý z návštevníkov získa určitú funkciu vojenskej aj nevojenskej posádky, bude tu zbrojnoš, kastelán, chyžná či pivovarník,“ dodáva riaditeľ. Večer vyvrcholí o 22.00 h ohňovou šou.
Hradné slávnosti doplní aj program v podhradí, kde sa v piatok a v sobotu (25. 7.) uskutoční prvý medzinárodný folkový festival Folkové podhradie. Ten spojí koncerty slovenských a poľských interpretov s historickou atmosférou stredovekého tábora Pasternik. Návštevníkov čakajú rytierske workshopy, ukážky historického šermu, streľba z katapultu, detské cyklopreteky či oddychová zóna aj množstvo ďalších aktivít. Na festivale vystúpia Somethingski Trio, Eniesa, Martin Geišberg & Nany Hudák, Kapela Hanki Wójciak, Edo Klena a ďalší hudobníci.
„Spojenie Hradných slávností a Folkového podhradia vytvorí počas posledného júlového víkendu na hradnom kopci jedinečnú atmosféru, v ktorej sa stretne história, tradičná kultúra, hudba a zážitky pre všetky vekové kategórie,“ uzatvára Mikulík.