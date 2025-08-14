< sekcia Regióny
Slávnostný historický sprievod otvorí 39. ročník Galantských trhov
Slávnostné otvorenie trhov je naplánované vo štvrtok na 17.30 h. Vo večerných hodinách sa uskutočnia na nádvorí Neogotického kaštieľa viaceré hudobné vstúpenia.
Autor TASR
Galanta 14. augusta (TASR) - Slávnostný historický sprievod a príhovor primátora mesta Petra Koleka otvoria vo štvrtok podvečer 39. ročník Galantských trhov. Tradičné podujatie potrvá v Galante do soboty 16. augusta. Informovala o tom radnica.
„Na Hlavnej ulici budeme mať predajcov rôzneho sortimentu, tak ako každý rok tam budú umiestnené aj gastrozóny. Nemôžu chýbať zábavné atrakcie. V parku je umiestnená Vínna ulička,“ priblížila vo videu zverejnenom na sociálnej sieti riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Galanta Anna Kivarothová.
Slávnostné otvorenie trhov je naplánované vo štvrtok na 17.30 h. Vo večerných hodinách sa uskutočnia na nádvorí Neogotického kaštieľa viaceré hudobné vstúpenia. Piatok bude patriť pódium pred kaštieľom deťom, divadlu a nádvorie opäť hudbe.
Každý večer od 20.00 h sa uskutočnia v mestskom amfiteátri koncerty. Vo štvrtok vystúpia Zoči Voči a Heľenine oči, v piatok A Három Királyok a Hooligans a v sobotu Tomáš Klus a Hex. Sobota prinesie tradičnú gastronomickú akciu Galantský kotlík. Nebudú chýbať ani ďalšie sprievodné podujatia, vrátane prehliadky kaštieľa a športových podujatí. Tradičnou súčasťou podujatia je každoročne aj Vínna ulička.
Galantské trhy sprevádzajú i viaceré dopravné obmedzenia. Dočasný zákaz parkovania platí do nedele 17. augusta, respektíve do odstránenia kolotočov a atrakcií, na parkovisku pred obchodným domom Mladosť a pred prokuratúrou. Do nedeľného poludnia je tiež zakázané pozdĺžne parkovanie na Hlavnej a Parkovej ulici pri plote Neogotického kaštieľa.
Ako avizoval Kolek, jubilejný 40. ročník Galantských trhov by sa mal v roku 2026 už uskutočniť vo vynovených priestoroch tamojšieho amfiteátra. „Mesto bolo úspešné v projekte, získalo takmer 1,2 milióna eur a na 40. jubilejný ročník by sme sa mali stretnúť v nových priestoroch, s vynoveným hľadiskom, vynoveným javiskom,“ povedal primátor vo zverejnenom videu.
„Na Hlavnej ulici budeme mať predajcov rôzneho sortimentu, tak ako každý rok tam budú umiestnené aj gastrozóny. Nemôžu chýbať zábavné atrakcie. V parku je umiestnená Vínna ulička,“ priblížila vo videu zverejnenom na sociálnej sieti riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Galanta Anna Kivarothová.
Slávnostné otvorenie trhov je naplánované vo štvrtok na 17.30 h. Vo večerných hodinách sa uskutočnia na nádvorí Neogotického kaštieľa viaceré hudobné vstúpenia. Piatok bude patriť pódium pred kaštieľom deťom, divadlu a nádvorie opäť hudbe.
Každý večer od 20.00 h sa uskutočnia v mestskom amfiteátri koncerty. Vo štvrtok vystúpia Zoči Voči a Heľenine oči, v piatok A Három Királyok a Hooligans a v sobotu Tomáš Klus a Hex. Sobota prinesie tradičnú gastronomickú akciu Galantský kotlík. Nebudú chýbať ani ďalšie sprievodné podujatia, vrátane prehliadky kaštieľa a športových podujatí. Tradičnou súčasťou podujatia je každoročne aj Vínna ulička.
Galantské trhy sprevádzajú i viaceré dopravné obmedzenia. Dočasný zákaz parkovania platí do nedele 17. augusta, respektíve do odstránenia kolotočov a atrakcií, na parkovisku pred obchodným domom Mladosť a pred prokuratúrou. Do nedeľného poludnia je tiež zakázané pozdĺžne parkovanie na Hlavnej a Parkovej ulici pri plote Neogotického kaštieľa.
Ako avizoval Kolek, jubilejný 40. ročník Galantských trhov by sa mal v roku 2026 už uskutočniť vo vynovených priestoroch tamojšieho amfiteátra. „Mesto bolo úspešné v projekte, získalo takmer 1,2 milióna eur a na 40. jubilejný ročník by sme sa mali stretnúť v nových priestoroch, s vynoveným hľadiskom, vynoveným javiskom,“ povedal primátor vo zverejnenom videu.