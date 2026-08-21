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Slávnostný sprievod oficiálne otvorí festival Piešťanské zábaly
Trasu sprievodu museli organizátori tento rok upraviť z dôvodu rekonštrukcie Kolonádového mosta.
Autor TASR
Piešťany 21. augusta (TASR) - Slávnostným sprievodom a odhalením plakety novej prvej dámy festivalu Diany Mórovej sa v piatok večer oficiálne otvorí tretí ročník Piešťanských zábalov. Festival ponúkne tri dni divadla, hudby, umenia a dobrej nálady pre celú rodinu. Návštevníkov čaká 68 produkcií, viac ako 200 umelcov a záverečné Grand Finále s Goranom Bregovičom. TASR o tom informovala PR manažérka festivalu Františka Fedor.
Trasu sprievodu museli organizátori tento rok upraviť z dôvodu rekonštrukcie Kolonádového mosta. „Jednoducho sme si povedali, že sprievod bude prebiehať inak. Lenže potom prišiel ďalší moment, dva mesiace, možno aj viac, nepadla ani jedna kvapka dažďa. A včera padli všetky nazbierané kvapky naraz. Lenže aj toto sa dá prekonať. Sme pripravení aj na tieto situácie,“ uviedol prezident festivalu Jozef Vajda.
Šéf festivalu v piatok večer oficiálne odovzdá žezlo prvej dámy herečke Diane Mórovej. „Spolu na javisku sme za 28 rokov odohrali neskutočné množstvo predstavení. Považujem ju za úžasnú herečku, obrovskú osobnosť, ženu, ktorá prináša radosť a ktorá dokáže pričarovať dobré počasie,“ doplnil Vajda. Mórová hovorí, že takáto ponuka sa nedala odmietnuť. „Teším sa, že diváci budú chodiť na divadelné predstavenia a trošku zabudnú na ten svoj svet okolo, ktorý je možno krásny a možno smutný, a verím, že im divadlo rozdáva radosť,“ podotkla.
Festival ponúka aj program pre najmenších - od rozprávok cez cirkusové predstavenia až po tvorivé dielne. Súčasťou detského programu je aj krst druhého vydania knihy Plazoty dupoty, ktorú napísala Vanda Rozenbergová. Počas všetkých troch festivalových dní budú mať návštevníci príležitosť stretnúť sa naživo s hercami a umelcami festivalu - vo VIP zóne sa budú konať pravidelné autogramiády známych tvárí.
Festival v nedeľu (23. 8.) uzavrie Grand Finale Bašavel na futbalovom štadióne. Legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band odohrajú dvojhodinový set s 26 titulmi. Predtým sa predstaví Daniel Fisher s OJV a večer zakončí piešťanská kapela Slniečko. Pre návštevníkov, ktorí prídu bez auta, je počas celého festivalu k dispozícii kyvadlová doprava. Návštevníci prichádzajúci autom môžu využiť záchytné parkoviská.
Trasu sprievodu museli organizátori tento rok upraviť z dôvodu rekonštrukcie Kolonádového mosta. „Jednoducho sme si povedali, že sprievod bude prebiehať inak. Lenže potom prišiel ďalší moment, dva mesiace, možno aj viac, nepadla ani jedna kvapka dažďa. A včera padli všetky nazbierané kvapky naraz. Lenže aj toto sa dá prekonať. Sme pripravení aj na tieto situácie,“ uviedol prezident festivalu Jozef Vajda.
Šéf festivalu v piatok večer oficiálne odovzdá žezlo prvej dámy herečke Diane Mórovej. „Spolu na javisku sme za 28 rokov odohrali neskutočné množstvo predstavení. Považujem ju za úžasnú herečku, obrovskú osobnosť, ženu, ktorá prináša radosť a ktorá dokáže pričarovať dobré počasie,“ doplnil Vajda. Mórová hovorí, že takáto ponuka sa nedala odmietnuť. „Teším sa, že diváci budú chodiť na divadelné predstavenia a trošku zabudnú na ten svoj svet okolo, ktorý je možno krásny a možno smutný, a verím, že im divadlo rozdáva radosť,“ podotkla.
Festival ponúka aj program pre najmenších - od rozprávok cez cirkusové predstavenia až po tvorivé dielne. Súčasťou detského programu je aj krst druhého vydania knihy Plazoty dupoty, ktorú napísala Vanda Rozenbergová. Počas všetkých troch festivalových dní budú mať návštevníci príležitosť stretnúť sa naživo s hercami a umelcami festivalu - vo VIP zóne sa budú konať pravidelné autogramiády známych tvárí.
Festival v nedeľu (23. 8.) uzavrie Grand Finale Bašavel na futbalovom štadióne. Legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band odohrajú dvojhodinový set s 26 titulmi. Predtým sa predstaví Daniel Fisher s OJV a večer zakončí piešťanská kapela Slniečko. Pre návštevníkov, ktorí prídu bez auta, je počas celého festivalu k dispozícii kyvadlová doprava. Návštevníci prichádzajúci autom môžu využiť záchytné parkoviská.