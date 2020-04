S.Lazy chcú stavať kultúrny dom, no nevie, ako sa naplní obecná kasa

Slatinské Lazy 21. apríla (TASR) - Obec Slatinské Lazy v okrese Detva plánuje postaviť kultúrny dom a obecný úrad na mieste pôvodného kultúrneho stánku. Súčasná situácia súvisiaca so šírením nového koronavírusu však zámery obce zrejme načas pozastaví. Stavba sa má totiž financovať z vlastných prostriedkov z rezervného fondu a z úveru, no v súčasnej situácii nie je jasné, ako sa tento rok obecná kasa naplní.



"V súčasnosti čakáme, ako sa situácia vyvinie, hlavne vo finančnej oblasti, koľko ideme dostávať podielových daní," povedala TASR starostka Darina Hroncová.



Pôvodne chceli stavbu financovať prostredníctvom príspevku z fondov EÚ. "Rekonštrukcia kultúrneho domu cez projekty Európskej únie nám neprešla preto, že nedosahujeme požadovanú energetickú efektivitu, keďže pôvodná budova má už asi 70 rokov, viackrát bola rekonštruovaná a prestavovaná. Náklady na rekonštrukciu dosahovali už také náklady ako na výstavbu nového objektu," priblížila starostka.



Kultúrny dom je však podľa nej potrebný aj v takej malej obci, ako sú Slatinské Lazy, pretože slúži obyvateľom na oslavy, kary, spolkovú i športovú činnosť. "Aj terajšie sídlo obecného úradu v bytovke je len dočasné, žiada si to samostatný objekt," dodala.



Aj napriek aktuálnej situácii obec v týchto dňoch uzatvára verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Taktiež robí prieskum trhu na búranie pôvodnej budovy. "Pôvodne sme chceli stavať už v máji, no teraz sa to oddialilo. Je možné, že až do septembra," konštatovala Hroncová.