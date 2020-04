Na lazoch obyvatelia obmedzenia zvládajú, chodia do prírody, do záhrad

Slatinské Lazy 21. apríla (TASR) - Obmedzenia týkajúce sa vládnych opatrení v súvislosti so šírením nového koronavírusu zvládajú obyvatelia obce Slatinské Lazy v okrese Detva dobre. Keďže ide o obec lazníckeho charakteru, ľudia využívajú svoj voľný čas na pobyt v prírode a zaoberajú sa tiež prácou v záhradách, chovajú domáce zvieratá, najmä ovce.



"Na začiatku koronakrízy sme pre ľudí zabezpečovali najmä rúška. Nebol o ne však veľký záujem. Naše ženy sú totiž šikovné a väčšinou si ich ušili samy pre celú rodinu," povedala pre TASR starostka Darina Hroncová, podľa ktorej sú občania v nosení rúšok disciplinovaní.



Obec má asi 500 obyvateľov, má jeden obchod, ktorý zabezpečuje aj dovoz potravín do domácností. "Túto ponuku sme spropagovali cez SMS správy a našu webstránku," pripomenula. "Taktiež sme využili ponuku okolitých predajní," dodala.



Obedy seniorom však nevozia. "Aj pred koronakrízou sme mali malý záujem o stravovanie v školskej stravovni a ani dnes by sa nám ju neoplatilo otvárať," podotkla starostka.



Do obce vozí pečivo so širokým sortimentom aj pojazdná predajňa z Lučenca. "Stojí na štyroch či piatich stojiskách pozdĺž obce a ľudia to do značnej miery využívajú," konštatovala.



Tamojšia základná škola je aktuálne zatvorená, učitelia však pracujú on-line alebo aj priamo telefonujú so žiakmi či rodičmi.