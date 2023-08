Sledovanie medveďov pod Poľanou fotopascami pokračuje

Zvolen 25. augusta (TASR) - Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana pokračuje v sledovaní pohybu medveďa hnedého fotopascami. Inštalovali ich všade, kde sa šelmy objavovali v blízkosti obydlí a spôsobovali škody. Pre TASR to uviedla Miriam Turayová zo správy s tým, že v každej z kontrolovaných lokalít potvrdili ich opakovaný výskyt.



Ako ďalej uviedla, fotopasce inštalovali na základe hlásení a sťažností obyvateľov. Účelom však nie je zisťovanie početnosti medveďa. Podľa jej slov je to dokumentácia ich výskytu a identifikácia problémových jedincov v obývaných lokalitách na kontakte s človekom. Monitorujú miesta mimo jeho prirodzeného výskytu. Zväčša sú to lokality v katastrálnych územiach podhorských obcí, napríklad Očová a Hrochoť. "Tieto údaje slúžia ako podklad na vyhodnotenie situácie a nastavenie riešení," objasnila s tým, že ich posielajú Zásahovému tímu pre medveďa hnedého.



Turayová zdôraznila, že správa nemá vo svojej kompetencii inú možnosť, ako len situáciu monitorovať a poskytovať získané údaje. Doplnila, že riešenie je v rukách zásahového tímu a Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Envirorezort vo svojom stanovisku konštatuje, že štátni ochranári a MŽP pracujú na súbore opatrení, ktoré posilnia akcieschopnosť, prevenciu a spoluprácu v oblasti medveďa hnedého. Hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák v piatok informoval, že aktuálne testujú aplikáciu na ohlasovanie jeho výskytu. "Uskutočnilo sa tiež stretnutie pracovnej skupiny pre medveďa hnedého zloženej z poľnohospodárov, poľovníkov, ochranárov a ďalších aktérov," doplnil. Zároveň podľa neho formujú nový zásahový tím a robia ďalšie kroky, ktoré už verejnosti predstavili.



CHKO Poľana začiatkom leta podotkla, že fotopasce problém s medveďmi nevyriešia. Objasňuje však, že niektoré z použitých fotopascí odosielajú obrazovou informáciou. Je tak možné ihneď vidieť prítomnosť šelmy a reagovať v reálnom čase.