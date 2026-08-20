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SLEDUJEME: Búrky komplikujú dopravu, spôsobili viaceré škody
V niektorých lokalitách na západnom Slovensku platia výstrahy pred prívalovou povodňou. Pre Bratislavu je vydaná výstraha druhého stupňa, pre okres Galanta, Šaľa a Trnava zase výstraha prvého stupňa.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 20. augusta (TASR) - Vo viacerých lokalitách Slovenska úradujú vo štvrtok podvečer búrky. Búrky môže sprevádzať prudký lejak, silnejší vietor a krúpy. „Intenzita sprievodných javov je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ ozrejmili meteorológovia.
Polícia v Banskobystrickom kraji v súvislosti s počasím vyzýva na opatrnosť
Polícia v Banskobystrickom kraji vyzýva vodičov na opatrnosť a varuje pred možnými dôsledkami nepriaznivého počasia. Pripomína, že v súvislosti s búrkami hrozí pád stromov a jazdu je tiež potrebné prispôsobiť podmienkam vozovky. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„V súvislosti s nepriaznivým počasím upozorňujeme vodičov aj ostatných účastníkov cestnej premávky na zvýšené riziko pádu stromov a konárov na vozovku. Jazdu prispôsobte aktuálnej situácii, znížte rýchlosť a zvýšte pozornosť. Najmä v úsekoch vedúcich cez lesy a v blízkosti stromov buďte mimoriadne opatrní a počítajte s možnými prekážkami na ceste,“ uvádza.
V prípade spadnutého stromu alebo inej prekážky majú vodiči, ak je to bezpečné, miesto obísť. O situácii je potrebné informovať príslušné zložky. Polícia zároveň pripomína, že bezpečnosť je na prvom mieste a nepriaznivé počasie neradno podceňovať. Jazdu je potrebné prispôsobiť podmienkam na ceste.
Záchranári v Bratislave evidujú viacero zranení v súvislosti s počasím
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) eviduje v Bratislave viacero zranených v dôsledku nepriaznivého počasia. Pre TASR to potvrdila Petra Klimešová z OS ZZS.
„Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám v súvislosti s počasím. Zásahy stále prebiehajú,“ uviedla pre TASR.
Podľa prvotných informácií napríklad malo po páde strechy v bratislavských Podunajských Biskupiciach utrpieť zranenia viacero ľudí a v Ružinove sa malo zraniť dieťa po páde stromu na auto. Podľa informácií TASR by malo ísť o ľahké zranenia.
Bratislavu vo štvrtok podvečer zasiahla búrka. Viaceré mestské časti hlásia škody. Počasie prinieslo popadané stromy a konáre, padnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprejazdné cesty. Najviac hlásení evidovali z bratislavskej Petržalky. Hasiči pre TASR potvrdili, že v dôsledku nepriaznivého počasia evidujú v Bratislavskom kraji zvýšené množstvo výjazdov.
S búrkami treba rátať aj v piatok, niekde hrozia aj vysoké teploty
Vo viacerých okresoch Slovenska hrozia búrky aj v piatok (21. 8.). Na juhovýchode zase treba počítať s vyššími teplotami. Meteorológovia preto pre viaceré lokality na piatok vydali výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
Výstraha pred vysokými teplotami má platiť v piatok od 13.00 do 18.00 h vo viacerých okresoch Košického kraja a okresoch Revúca Rimavská sobota. V daných lokalitách by teplota mala dosiahnuť okolo 33 stupňov Celzia.
Výstraha pred búrkami je zase na piatok od 15.00 h vydaná pre celý Bratislavský kraj, Trnavský, Nitriansky Trenčiansky, Žilinský kraj, viaceré okresy Banskobystrického kraja aj pre okresy Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Meteorológovia upozornili, že búrky môže sprevádzať prudký lejak, silnejšie nárazy vetra a krúpy.
V noci do piatka rána treba rátať aj so silnejším vetrom na horách. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre okresy Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina, Banská Bystrica a Brezno.
Najkritickejšia situácia je v úseku z Bratislavy smer Rakúsko cez Petržalku
Aktuálne Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) evidujú v dôsledku nepriaznivého počasia najkritickejšiu situáciu v úseku z Bratislavy smerom do Rakúska cez Petržalku. Sú tam popadané stromy a výpadky napájania trakčného vedenia. Rovnaké problémy evidujú aj v smere do Maďarska cez Rusovce. Železničná doprava je v týchto úsekoch prerušená. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre TASR uviedla, že operatívne upravuje vedenie svojich vlakov a zabezpečuje náhradnú dopravu tam, kde je to možné.
„Od 18.45 h je zároveň evidovaný spadnutý strom na trati v úseku Šaľa - Galanta. Vo všetkých uvedených úsekoch je aktuálne doprava prerušená a zamestnanci ŽSR intenzívne pracujú na odstránení vzniknutých prekážok a obnovení prevádzky,“ uviedli pre TASR z odboru komunikácie a marketingu ŽSR.
ZSSK uviedla, že od 17.30 h je pre popadané stromy na trati a trakčnom vedení prerušená doprava v úsekoch Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Petržalka - Kittsee a Bratislava-Petržalka - Rusovce št. hr.
„Od 19.15 h je pre spadnutý strom na trati prerušená doprava aj v úseku Ivanka pri Nitre - Nitra,“ spresnila ZSSK. Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o svojom spoji.
Škody po štvrtkovej búrke hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. Počasie prinieslo popadané stromy a konáre, padnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprejazdné cesty. Najviac hlásení evidovali z bratislavskej Petržalky.
Škody po búrke hlásia viaceré mestské časti, najviac z Petržalky
Škody po štvrtkovej búrke hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. Počasie prinieslo popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprejazdné cesty. Najviac hlásení evidovali z bratislavskej Petržalky, pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Veterná smršť a búrka, ktoré sa prehnali naším mestom, spôsobili viaceré škody - popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty aj protihluková stena, lokálne zaplavené a neprejazdné cesty, zničené autá. Po celom meste tiež evidujeme výpadky MHD. Najviac hlásení sme prijali z mestskej časti Petržalka, kde bola táto smršť najsilnejšia,“ spresnil pre TASR.
Deklaroval, že aktuálne sa pracuje na odstraňovaní škôd. „Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov a postupne pokračujeme v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity sú momentálne v teréne a v spolupráci so štátnymi hasičmi odstraňujú následky. Búrka však ešte nekončí a ďalšie nárazy vetra a dažďa sa môžu zopakovať, prosíme preto verejnosť o opatrnosť,“ dodal hovorca.
Škody hlásia viaceré mestské časti. V bratislavskej Petržalke zaznamenali viaceré popadané stromy, poškodené autá aj zrútenie zadného oplotenia parkoviska na Vyšehradskej ulici 16. „Zamestnanci majú vedomosť aj o nejakých úrazoch, podľa prvotných informácií by však nemali byť vážne. Konkrétnejšie štatistiky zatiaľ nemáme k dispozícii,“ ozrejmil pre TASR vedúci referátu komunikácie mestskej časti Lukáš Laczko.
Ničivá búrka zasiahla aj Podunajské Biskupice. „Búrka, prudké zrážky a silný vietor si už vyžiadali prvú daň na Podunajskej ulici - vietor doslova sfúkol na cestu časť strechy z jednej z bytoviek. Sme v teréne, monitorujeme a riešime situáciu s naším tímom údržby životného prostredia. Máme hlásenia aj o vyvrátených a poškodených stromoch, sme v kontakte s hasičmi a ku každej udalosti sa postupne dostaneme,“ ozrejmil starosta Roman Lamoš.
Škody na majetku po búrke eviduje tiež mestská časť Bratislava - Jarovce. „Poškodené sú domy, ploty a padli desiatky stromov. Dúfam, že sa nikomu nič nestalo. Škody sú také rozsiahle, že stromy a konáre budeme z ulíc odstraňovať možno aj niekoľko dní. Verím, že ste v poriadku a dávajte na seba pozor,“ odkázal na sociálnej sieti starosta Jozef Uhler.
V bratislavskom Ružinove sú po búrke poškodené stromy na Prístavnej ulici, vyvrátený strom na Mlynských nivách, spadnutý konár na auto na Oravskej ulici. Škody hlásia obyvatelia aj pred parkovacím domom na Mierovej ulici.
Popadané stromy a konáre odstraňuje aj mestská časť Vrakuňa. „Vrakuňou sa pred chvíľou prehnala mimoriadne silná búrka a vietor, ktoré za sebou zanechali množstvo popadaných stromov a konárov. Škody na majetku sú podľa prvých informácií značné,“ informoval starosta mestskej časti Martin Kuruc.
Polícia vyzýva vodičov v Trnavskom kraji na opatrnosť z dôvodu nepriazne počasia
Polícia vyzýva vodičov v Trnavskom kraji, aby boli na cestách opatrní. Dôvodom je nepriaznivé počasie spojené s búrkami, silným vetrom a dažďom. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave zverejnilo výzvu na sociálnej sieti.
„Upozorňujeme, že na viacerých úsekoch ciest, najmä v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Hlohovec, môže dôjsť v dôsledku poveternostných podmienok k obmedzeniam v premávke,“ zdôraznila polícia.
Obec Voderady v okrese Trnava informovala o spadnutom strome na Podhájskej ulici. Obyvatelia v obci zaznamenali aj výpadky elektriny. Na ich odstránení podľa obce pracuje Západoslovenská distribučná spoločnosť.
Nepriaznivé počasie komplikuje aj železničnú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko informovala, že v úseku Galanta - Šaľa je od 18.50 h premávka vlakov prerušená.
Búrka sa prehnala aj mestom Sereď, jej intenzita však bola nižšia ako v júli, keď spôsobila aj škody na majetku. Vo veľkej časti mesta však aktuálne evidujú výpadok verejného osvetlenia. Na jeho odstránení intenzívne pracujú, uviedla pre TASR Zuzana Slahučková zo seredskej radnice.
Vo viacerých okresoch Trnavského kraja platí druhý stupeň výstrahy pred búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje aj na riziko prívalovej povodne v okrese Galanta.
Výstraha pred povodňami platí v desiatich okresoch
Výstrahy pred prívalovou povodňou platia aktuálne v desiatich okresoch Slovenska. Pre Nitru je vydaná výstraha druhého stupňa. Pre okresy Malacky, Bratislava, Senec, Galanta, Šaľa, Zlaté Moravce, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská Bystrica platí výstraha prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ doplnili meteorológovia.
Vo viacerých lokalitách naďalej platia výstrahy pred búrkami. Vydané sú výstrahy prvého aj druhého stupňa.
Panónska cesta v Bratislave je po búrke ťažko prejazdná
Panónska cesta v bratislavskej Petržalke je po búrke ťažko prejazdná. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
Panónska je pod nadjazdami zaplavená. Miestami sú popadané stromy. Zelená vlna vodičom odporúča, aby sa úseku radšej vyhli po diaľničnom obchvate.
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Polícia v Banskobystrickom kraji v súvislosti s počasím vyzýva na opatrnosť
Polícia v Banskobystrickom kraji vyzýva vodičov na opatrnosť a varuje pred možnými dôsledkami nepriaznivého počasia. Pripomína, že v súvislosti s búrkami hrozí pád stromov a jazdu je tiež potrebné prispôsobiť podmienkam vozovky. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„V súvislosti s nepriaznivým počasím upozorňujeme vodičov aj ostatných účastníkov cestnej premávky na zvýšené riziko pádu stromov a konárov na vozovku. Jazdu prispôsobte aktuálnej situácii, znížte rýchlosť a zvýšte pozornosť. Najmä v úsekoch vedúcich cez lesy a v blízkosti stromov buďte mimoriadne opatrní a počítajte s možnými prekážkami na ceste,“ uvádza.
V prípade spadnutého stromu alebo inej prekážky majú vodiči, ak je to bezpečné, miesto obísť. O situácii je potrebné informovať príslušné zložky. Polícia zároveň pripomína, že bezpečnosť je na prvom mieste a nepriaznivé počasie neradno podceňovať. Jazdu je potrebné prispôsobiť podmienkam na ceste.
Záchranári v Bratislave evidujú viacero zranení v súvislosti s počasím
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) eviduje v Bratislave viacero zranených v dôsledku nepriaznivého počasia. Pre TASR to potvrdila Petra Klimešová z OS ZZS.
„Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám v súvislosti s počasím. Zásahy stále prebiehajú,“ uviedla pre TASR.
Podľa prvotných informácií napríklad malo po páde strechy v bratislavských Podunajských Biskupiciach utrpieť zranenia viacero ľudí a v Ružinove sa malo zraniť dieťa po páde stromu na auto. Podľa informácií TASR by malo ísť o ľahké zranenia.
Bratislavu vo štvrtok podvečer zasiahla búrka. Viaceré mestské časti hlásia škody. Počasie prinieslo popadané stromy a konáre, padnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprejazdné cesty. Najviac hlásení evidovali z bratislavskej Petržalky. Hasiči pre TASR potvrdili, že v dôsledku nepriaznivého počasia evidujú v Bratislavskom kraji zvýšené množstvo výjazdov.
S búrkami treba rátať aj v piatok, niekde hrozia aj vysoké teploty
Vo viacerých okresoch Slovenska hrozia búrky aj v piatok (21. 8.). Na juhovýchode zase treba počítať s vyššími teplotami. Meteorológovia preto pre viaceré lokality na piatok vydali výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
Výstraha pred vysokými teplotami má platiť v piatok od 13.00 do 18.00 h vo viacerých okresoch Košického kraja a okresoch Revúca Rimavská sobota. V daných lokalitách by teplota mala dosiahnuť okolo 33 stupňov Celzia.
Výstraha pred búrkami je zase na piatok od 15.00 h vydaná pre celý Bratislavský kraj, Trnavský, Nitriansky Trenčiansky, Žilinský kraj, viaceré okresy Banskobystrického kraja aj pre okresy Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Meteorológovia upozornili, že búrky môže sprevádzať prudký lejak, silnejšie nárazy vetra a krúpy.
V noci do piatka rána treba rátať aj so silnejším vetrom na horách. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre okresy Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina, Banská Bystrica a Brezno.
Najkritickejšia situácia je v úseku z Bratislavy smer Rakúsko cez Petržalku
Aktuálne Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) evidujú v dôsledku nepriaznivého počasia najkritickejšiu situáciu v úseku z Bratislavy smerom do Rakúska cez Petržalku. Sú tam popadané stromy a výpadky napájania trakčného vedenia. Rovnaké problémy evidujú aj v smere do Maďarska cez Rusovce. Železničná doprava je v týchto úsekoch prerušená. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre TASR uviedla, že operatívne upravuje vedenie svojich vlakov a zabezpečuje náhradnú dopravu tam, kde je to možné.
„Od 18.45 h je zároveň evidovaný spadnutý strom na trati v úseku Šaľa - Galanta. Vo všetkých uvedených úsekoch je aktuálne doprava prerušená a zamestnanci ŽSR intenzívne pracujú na odstránení vzniknutých prekážok a obnovení prevádzky,“ uviedli pre TASR z odboru komunikácie a marketingu ŽSR.
ZSSK uviedla, že od 17.30 h je pre popadané stromy na trati a trakčnom vedení prerušená doprava v úsekoch Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Petržalka - Kittsee a Bratislava-Petržalka - Rusovce št. hr.
„Od 19.15 h je pre spadnutý strom na trati prerušená doprava aj v úseku Ivanka pri Nitre - Nitra,“ spresnila ZSSK. Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o svojom spoji.
Škody po štvrtkovej búrke hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. Počasie prinieslo popadané stromy a konáre, padnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprejazdné cesty. Najviac hlásení evidovali z bratislavskej Petržalky.
Škody po búrke hlásia viaceré mestské časti, najviac z Petržalky
Škody po štvrtkovej búrke hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. Počasie prinieslo popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprejazdné cesty. Najviac hlásení evidovali z bratislavskej Petržalky, pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Veterná smršť a búrka, ktoré sa prehnali naším mestom, spôsobili viaceré škody - popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty aj protihluková stena, lokálne zaplavené a neprejazdné cesty, zničené autá. Po celom meste tiež evidujeme výpadky MHD. Najviac hlásení sme prijali z mestskej časti Petržalka, kde bola táto smršť najsilnejšia,“ spresnil pre TASR.
Deklaroval, že aktuálne sa pracuje na odstraňovaní škôd. „Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov a postupne pokračujeme v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity sú momentálne v teréne a v spolupráci so štátnymi hasičmi odstraňujú následky. Búrka však ešte nekončí a ďalšie nárazy vetra a dažďa sa môžu zopakovať, prosíme preto verejnosť o opatrnosť,“ dodal hovorca.
Škody hlásia viaceré mestské časti. V bratislavskej Petržalke zaznamenali viaceré popadané stromy, poškodené autá aj zrútenie zadného oplotenia parkoviska na Vyšehradskej ulici 16. „Zamestnanci majú vedomosť aj o nejakých úrazoch, podľa prvotných informácií by však nemali byť vážne. Konkrétnejšie štatistiky zatiaľ nemáme k dispozícii,“ ozrejmil pre TASR vedúci referátu komunikácie mestskej časti Lukáš Laczko.
Ničivá búrka zasiahla aj Podunajské Biskupice. „Búrka, prudké zrážky a silný vietor si už vyžiadali prvú daň na Podunajskej ulici - vietor doslova sfúkol na cestu časť strechy z jednej z bytoviek. Sme v teréne, monitorujeme a riešime situáciu s naším tímom údržby životného prostredia. Máme hlásenia aj o vyvrátených a poškodených stromoch, sme v kontakte s hasičmi a ku každej udalosti sa postupne dostaneme,“ ozrejmil starosta Roman Lamoš.
Škody na majetku po búrke eviduje tiež mestská časť Bratislava - Jarovce. „Poškodené sú domy, ploty a padli desiatky stromov. Dúfam, že sa nikomu nič nestalo. Škody sú také rozsiahle, že stromy a konáre budeme z ulíc odstraňovať možno aj niekoľko dní. Verím, že ste v poriadku a dávajte na seba pozor,“ odkázal na sociálnej sieti starosta Jozef Uhler.
V bratislavskom Ružinove sú po búrke poškodené stromy na Prístavnej ulici, vyvrátený strom na Mlynských nivách, spadnutý konár na auto na Oravskej ulici. Škody hlásia obyvatelia aj pred parkovacím domom na Mierovej ulici.
Popadané stromy a konáre odstraňuje aj mestská časť Vrakuňa. „Vrakuňou sa pred chvíľou prehnala mimoriadne silná búrka a vietor, ktoré za sebou zanechali množstvo popadaných stromov a konárov. Škody na majetku sú podľa prvých informácií značné,“ informoval starosta mestskej časti Martin Kuruc.
Polícia vyzýva vodičov v Trnavskom kraji na opatrnosť z dôvodu nepriazne počasia
Polícia vyzýva vodičov v Trnavskom kraji, aby boli na cestách opatrní. Dôvodom je nepriaznivé počasie spojené s búrkami, silným vetrom a dažďom. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave zverejnilo výzvu na sociálnej sieti.
„Upozorňujeme, že na viacerých úsekoch ciest, najmä v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Hlohovec, môže dôjsť v dôsledku poveternostných podmienok k obmedzeniam v premávke,“ zdôraznila polícia.
Obec Voderady v okrese Trnava informovala o spadnutom strome na Podhájskej ulici. Obyvatelia v obci zaznamenali aj výpadky elektriny. Na ich odstránení podľa obce pracuje Západoslovenská distribučná spoločnosť.
Nepriaznivé počasie komplikuje aj železničnú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko informovala, že v úseku Galanta - Šaľa je od 18.50 h premávka vlakov prerušená.
Búrka sa prehnala aj mestom Sereď, jej intenzita však bola nižšia ako v júli, keď spôsobila aj škody na majetku. Vo veľkej časti mesta však aktuálne evidujú výpadok verejného osvetlenia. Na jeho odstránení intenzívne pracujú, uviedla pre TASR Zuzana Slahučková zo seredskej radnice.
Vo viacerých okresoch Trnavského kraja platí druhý stupeň výstrahy pred búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje aj na riziko prívalovej povodne v okrese Galanta.
Výstraha pred povodňami platí v desiatich okresoch
Výstrahy pred prívalovou povodňou platia aktuálne v desiatich okresoch Slovenska. Pre Nitru je vydaná výstraha druhého stupňa. Pre okresy Malacky, Bratislava, Senec, Galanta, Šaľa, Zlaté Moravce, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská Bystrica platí výstraha prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ doplnili meteorológovia.
Vo viacerých lokalitách naďalej platia výstrahy pred búrkami. Vydané sú výstrahy prvého aj druhého stupňa.
Panónska cesta v Bratislave je po búrke ťažko prejazdná
Panónska cesta v bratislavskej Petržalke je po búrke ťažko prejazdná. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
Panónska je pod nadjazdami zaplavená. Miestami sú popadané stromy. Zelená vlna vodičom odporúča, aby sa úseku radšej vyhli po diaľničnom obchvate.