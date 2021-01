SLEDUJEME: Vo viacerých mestách pokračuje plošné testovanie

Bratislava 17. januára (TASR) – V nedeľu pokračujú viaceré samosprávy v plošnom testovaní na nový koronavírus. Reagujú tak na nepriaznivú epidemiologickú situáciu s cieľom odbremeniť zdravotníkov a nemocnice od náporu pacientov s ochorením COVID-19. Chcú tiež preventívne zaistiť chod firiem a priemyselných podnikov.



Od piatka (15. 1.) sa testuje v Nitre, k mestu sa pridali už v piatok a tiež počas soboty (16. 1.) ďalšie samosprávy v okrese. V sobotu otvorili 123 odberových miest. Počas nedele sa testuje na väčšine miest od 8.00 h do 17.00 h (posledný odber o 16.30 h), v meste Vráble testujú od 7.00 h do 19.00 h.



Pokračuje aj druhé kolo plošného testovania v Košiciach, ku ktorým sa počas víkendu pripojili aj sídla v okrese Košice-okolie. V nedeľu napríklad pokračuje testovanie v Medzeve. Odberové miesta v Košiciach sú otvorené od 9.00 h do 17.00 h, v Medzeve od 7.00 h do 17.00 h s prestávkou medzi 12.00 h a 13.00 h.



V Banskej Bystrici pokračujú s dobrovoľným komunitným testovaním určeným pre pracujúcich, ktorí majú trvalý pobyt alebo miesto výkonu práce v okrese Banská Bystrica a nemôžu vykonávať prácu z domu. V meste je otvorených 12 odberových miest, testuje sa od 8.00 h do 18.00 h.