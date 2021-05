Sledujte 27. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Bratislava 3. mája (TASR TV) - Sledujte naživo.







PROGRAM:



1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.



2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.



3. A/ Záverečný účet PSK za rok 2020. B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2020. C/ Správa Výboru pre audit PSK za rok 2020.



4. A/ Schválenie úveru od EIB – Prešovská regionálna infraštruktúra III. B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu úveru od EIB - Prešovská regionálna infraštruktúra III.



5. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021.



6. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK.



7. Návrh Dohody o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom medzi PSK a KSK.



8. Aktivity v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na rok 2021.



9. Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021 - IROP, INTERREG, ENI.



10. Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov.



11. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.



12. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.



13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.



14. Prerokovanie účtovnej závierky FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., za rok 2020 a schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku.



15. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektov: A/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní. B/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy v Bijacovciach na praktickom vyučovaní. C/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní.



16. Návrh na vymenovanie riaditeľa DSS v Giraltovciach.



17. Rôzne.



18. Interpelácie poslancov.



19. Záver.