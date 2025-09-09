< sekcia Regióny
Autobus s elektrickým pohonom chce Sliač spustiť v januári
Samospráva má predstavu, po ktorých trasách by mal premávať.
Autor TASR
Sliač 9. septembra (TASR) - Mesto Sliač vo Zvolenskom okrese plánuje spustiť prevádzkou klimatizovaného autobusu s elektrickým pohonom na začiatku nového roka. Prevádzkovať ho chce ako školský autobus a zároveň ako hromadnú dopravu pre občanov. TASR o tom informovala primátorka Ľubica Balgová.
Povedala, že ukončili verejné obstarávanie, súčasťou bolo aj obstaranie nabíjacej stanice. „Termín alebo podmienky sme dali také, aby nám autobus dodali najneskôr do 26. decembra tohto roka. Aby naozaj od 1. januára nového roka mohol začať fungovať,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, Sliač je súčasťou Územného miestneho rozvoja Zvolen a z tohto združenia môže čerpať peniaze. „Prišlo nám oficiálne schválenie finančných prostriedkov vo výške 360.000 eur na autobus s elektrickým pohonom,“ potvrdila. Využívať ho plánujú aj ako spojenie občanov s vojenskou poliklinikou. Spomenula, že sliačske zdravotnícke zariadenie je od obytných častí vzdialené a v súčasnosti na dopravu záujemcovia využívajú sociálny taxík. Ten si však obyvatelia podľa primátorky musia zabezpečiť a zavolať. Doplnila, že nový autobus s kapacitou 25 miest bude mať pravidelnú linku. „Je to malý dopravný prostriedok, máme to však tak akurát vypočítané na takú kapacitu, ktorú potrebujeme,“ vysvetlila.
Samospráva má predstavu, po ktorých trasách by mal premávať. „Ráno odvezie ľudí zo Sliača na Trebuľu, čo je naša miestna časť pri Kováčovej, kde ľudia chodia do práce, do liečebného ústavu Marína a do Národného rehabilitačného centra,“ poznamenala Balgová s tým, že zároveň môže deti voziť do školy. Nový dopravný prostriedok by mal premávať aj do miestnej časti Sampor.
Povedala, že ukončili verejné obstarávanie, súčasťou bolo aj obstaranie nabíjacej stanice. „Termín alebo podmienky sme dali také, aby nám autobus dodali najneskôr do 26. decembra tohto roka. Aby naozaj od 1. januára nového roka mohol začať fungovať,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, Sliač je súčasťou Územného miestneho rozvoja Zvolen a z tohto združenia môže čerpať peniaze. „Prišlo nám oficiálne schválenie finančných prostriedkov vo výške 360.000 eur na autobus s elektrickým pohonom,“ potvrdila. Využívať ho plánujú aj ako spojenie občanov s vojenskou poliklinikou. Spomenula, že sliačske zdravotnícke zariadenie je od obytných častí vzdialené a v súčasnosti na dopravu záujemcovia využívajú sociálny taxík. Ten si však obyvatelia podľa primátorky musia zabezpečiť a zavolať. Doplnila, že nový autobus s kapacitou 25 miest bude mať pravidelnú linku. „Je to malý dopravný prostriedok, máme to však tak akurát vypočítané na takú kapacitu, ktorú potrebujeme,“ vysvetlila.
Samospráva má predstavu, po ktorých trasách by mal premávať. „Ráno odvezie ľudí zo Sliača na Trebuľu, čo je naša miestna časť pri Kováčovej, kde ľudia chodia do práce, do liečebného ústavu Marína a do Národného rehabilitačného centra,“ poznamenala Balgová s tým, že zároveň môže deti voziť do školy. Nový dopravný prostriedok by mal premávať aj do miestnej časti Sampor.