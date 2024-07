Sliač ide šetriť. Plánuje zaviesť nový systém zberu komunálneho odpadu

Sliač 23. júla (TASR) - Mesto Sliač vo Zvolenskom okrese tento rok sumu za zber komunálneho odpadu nezvyšovalo, zaviesť však plánuje vážený systém jeho zberu. Cieľom je naučiť ľudí triediť smeti, a tým aj šetriť peniaze. TASR o tom informovala jeho primátorka Ľubica Balgová.



Paušálny poplatok za zber komunálneho odpadu je v súčasnosti necelých 38 eur na osobu a na rok. Od budúceho roka ho však budú musieť podľa nej zvýšiť. "Dúfajme, že to bude len o infláciu. Budeme mať totiž vyššie vstupy, zberová spoločnosť nám to naúčtuje a my to budeme musieť zaplatiť," objasnila a doplnila, že túto výšku poplatku nezvyšovali dva roky.



Zdôraznila, že ľudí treba učiť robiť s odpadom. "Chceme prejsť na vážený zber. Aby si občan zaplatil za množstvo smetí, ktoré vyprodukuje," povedala. Doplnila, že v meste okrem jedného stanovišťa sú všade polopodzemné kontajnery. Plánujú dať na ne čipy, kontajner tak bude iba pre určitú bytovku a množstvo odpadu budú medzi obyvateľmi rozpočítavať.



Ako ďalej uviedla, triedený odpad zbiera mestu spoločnosť, ktorú platí štát. "Na základe priemerov nám to však nestačí a ľudia sa potom sťažujú, že odvoz je počas mesiaca nedostatočný," spomenula s tým, že každý zber navyše si musí samospráva sama zaplatiť. "Ak to aj tento rok zoberieme z podielových daní, budúci rok to budú musieť ľudia zaplatiť," upozornila s tým, že stojiská s odpadkovými košmi vyzerajú veľakrát ako smetisko. Niektorí občania na nich nevedia udržiavať poriadok. "Ďalší ukážkovo separujú, sú však takí, ktorým je to jedno. Začnú síce triediť odpad, potom však hovoria, že aj tak platíme všetci rovnako," pripomenula.



Veľkokapacitné kontajnery sú čiastočne zabudované v zemi, pričom sú zostrojené tak, že zabraňujú spätnému výberu odpadu. V jednom koši je zhutnený odpad a umiestnením pod zemou sa znižuje intenzita jeho biologického rozkladu spojeného so zápachom. Vyprázdňujú sa zospodu, vďaka čomu ostáva otvor pre vhadzovanie čistý. Ich hĺbka znemožňuje opätovné vyhadzovanie odpadu, a tak v okolí nevzniká neporiadok.