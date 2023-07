Sliač investuje do občianskej vybavenosti pod kúpeľmi po 30 rokoch

Sliač 18. júla (TASR) - Mesto Sliač investuje tento rok najmä do občianskej vybavenosti v časti pod kúpeľmi, kde sa výraznejšie neinvestovalo viac ako 30 rokov. Aktuálne sa tam realizuje prístavba materskej školy (MŠ) na Cikkerovej ulici a premena bývalej kotolne na centrum sociálnych služieb. Onedlho by sa tam mala začať aj revitalizácia vnútrobloku.



"Škôlku už s rozšírenou kapacitou by sme chceli otvoriť 1. septembra. Aktuálny počet detí 77 by sa stavbou mal zvýšiť o 15," povedala TASR primátorka Ľubica Balgová. Záujem o umiestňovanie detí v škôlke je ale v takmer päťtisícovom kúpeľnom meste omnoho vyšší a ani toto rozšírenie nebude preto postačovať. Zámerom mesta je preto ešte rozšíriť túto MŠ nadstavbou. Samospráva má pritom ešte jednu MŠ, a to na Ulici SNP, kde je spolu s detašovaným pracoviskom na Rybárskej ulici dohromady 75 detí.



Podstatnú časť financií na projekt rozšírenia MŠ na Cikkerovej ulici získala samospráva z eurofondov. Podľa primátorky stavba vyjde na asi 250.000 eur.



Druhým veľkým projektom, ktorý sa realizuje už od jesene 2022, je prestavba starej kotolne na ulici Na brázdach na centrum sociálnej starostlivosti. Objekt by mal po dokončení, ktoré je naplánované na koniec roku 2023, poskytovať zázemie dôchodcom a slúžiť aj ako útočisko pre rodičov s deťmi v núdzi, drogovo závislým osobám a služby tam má poskytovať aj psychológ.



Mesto na to získalo finančné prostriedky z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Náklady sú rozpočtované na asi 1,4 milióna eur.



V dohľadnom čase by sa mala začať aj revitalizácia vnútrobloku na Cikkerovej a Gorkého ulici. "Tu musíme ešte vymerať stavenisko, celá realizácia by potom mala prebehnúť rýchlo, počítame s odovzdaním hotovej stavby v októbri tohto roku," pripomenula primátorka.



Okrem samotnej revitalizácie zelených plôch a rekonštrukcie chodníkov by v priestore mali osadiť aj nové lavičky, nové hracie prvky pre deti a postavia tam aj letný altánok. Aj tento projekt získal podporu z eurofondov v celkovej výške takmer 220.000 eur.