Kúpele Sliač organizujú vianočný program, príde aj Mikuláš

Sliač 30. novembra (TASR) - Stretnutie s Mikulášom i odhalenie umeleckého betlehema na nádvorí budú súčasťou otvorenia vianočného programu v Kúpeľoch Sliač vo Zvolenskom okrese. Pre TASR to uviedla Anna Jadušová z agentúry, ktorá sa stará o komunikáciu kúpeľov s verejnosťou. Podujatie bude v piatok 1. decembra na kúpeľnom nádvorí Palace.



Ako ďalej uviedla, miesto pre kultúru navštevujú záujemcovia v období od jari do jesene, v súčasnosti však chcú svoje brány priaznivcom otvoriť aj v zime. "Historicky prvýkrát kúpele vyzdobíme do vianočného šatu a programom tak návštevníkom ponúkneme možnosť začať obdobie adventu," objasnila.



V rámci neho bude aj konský záprah s mikulášskymi pomocníkmi ulicami Sliača, trhy s výrobkami od lokálnych výrobcov i tvorivé dielne pre deti. Mikulášsky večer v kúpeľoch ukončia rozsvietením vianočných stromčekov. "Kúpele Sliač majú skôr status letných kúpeľov. Po rokoch sme sa teraz rozhodli oživiť ich aj v zime. Ľudia si tento priestor obľúbili, chceme ho tak sprístupniť aj v zime," vysvetlil riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch s tým, že program bude pokračovať do Vianoc. Nielen pre kúpeľných hostí budú napríklad počas decembra Tanečné procedúry. Hudobné zábavy budú v spoločenskej miestnosti Palace. Naplánované sú aj koncerty či zabíjačka.



Kúpele Sliač sú vďaka liečivej minerálnej vode s vysokým obsahom CO2 určené na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Špecializujú sa však aj na liečbu viacerých zdravotných komplikácií. Sú to napríklad indikácie pohybového aparátu, ženských chorôb, onkologických ochorení aj postcovidového syndrómu. "Po období pandémie nového koronavírusu sa zvýšil počet návštevníkov, ktorí sú klienti zdravotných poisťovní. Pribudli aj ti, ktorí si platia sami, vrátane zahraničných návštevníkov," priblížila Jadušová. Dodala, že počet záujemcov o rekondičné pobyty sa takmer zdvojnásobil.